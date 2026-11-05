Какая одежда считается самой теплой / © Фото из открытых источников

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Если в доме прохладно, не обязательно сразу одевать самый толстый свитер. Чтобы согреться, важно правильно совмещать вещи и выбирать ткани, удерживающие тепло у тела. Специалисты по текстилю и одежде советуют обращать внимание на шерсть, флис и термобелье, а также одеваться несколькими слоями. Такой подход помогает сохранять тепло даже тогда, когда приходится долго сидеть за компьютером, читать или работать дома.

Шерсть и флис: какие материалы лучше всего согревают

Одним из лучших вариантов для холодного дома является шерстяная одежда. Шерстяные волокна удерживают воздух, работающий как теплоизоляционная прослойка. Поэтому шерстяной свитер, кардиган или жилет помогают сохранять тепло тела. Особенно удобны для ежедневного ношения вещи из шерсти мериноса: они мягкие, хорошо пропускают воздух и могут отводить часть влаги.

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Не менее практичный вариант — флис. Он легкий, мягкий, быстро высыхает и хорошо удерживает тепло. Флисовая кофта подходит для прохладной комнаты, а флисовые брюки помогут согреться, если мерзнут ноги. Этот материал особенно удобен для домашней одежды, ведь не ограничивает движений и не создает ощущение тяжести.

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В то же время, тепло зависит не только от названия материала. Как объясняет специалист по текстилю Ребекка Ван Амбер в материале ABC News о самых теплых тканях для зимы, важное значение имеет толщина материала и количество содержащегося в нем воздуха. Потому плотный свитер из качественного синтетического волокна также может хорошо согревать.

Термобелье и несколько слоев: как правильно одеваться дома

Один из самых простых способов согреться — надеть несколько слоев одежды вместо одной очень толстой вещи. Между слоями образуются воздушные прослои, замедляющие потерю тепла. Именно такой принцип советуют специалисты по выбору одежды для холодной погоды.

Для дома можно использовать простую комбинацию:

Первый слой — тонкое термобелье или футболка с длинными рукавами. Она должна прилегать к телу, но не сжимать его. Термобелье из полиэстера или шерсти помогает отводить влагу, если вы двигаетесь или выполняете домашнюю работу.

Второй слой — свитер, флисовая кофта или теплый кардиган. Его основная задача — удерживать тепло. Если в комнате очень холодно, можно добавить жилет.

Третий слой — теплый домашний халат или мягкая кофта. Он станет дополнительным утеплением, когда вы долго сидите без движения.

Не стоит слишком плотно затягивать одежду или одевать вещи, ограничивающие движения. Слишком тесные слои могут создавать дискомфорт, а перегревание и потливость впоследствии усиливают чувство холода.

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Почему важно согревать ноги, руки и шею

Даже теплый свитер не всегда помогает, если ноги мерзнут от холодного пола. В таком случае следует надеть шерстяные или термоноски и теплые домашние тапочки с подошвой, которая изолирует от холода. Если обычных носков недостаточно, можно использовать два тонких слоя, но обувь не должна сжимать стопы.

Для дополнительного комфорта подойдут жилет, шарф или мягкий воротник, прикрывающий шею. Если вы работаете за столом, положите на колени плед: он поможет сберечь тепло, не добавляя лишних слоев одежды на все тело.

Отдельное внимание следует уделить ткани у тела. Хлопок приятный на ощупь, но хорошо впитывает влагу и медленнее высыхает, поэтому во время потливости может создавать ощущение прохлады. Для первого слоя в холодных условиях более практичными могут быть шерсть или отводящие влагу материалы.

Какую одежду выбрать, если дома очень холодно

Для повседневного использования лучше всего подойдет сочетание термобелья, шерстяного свитера или флисовой кофты, теплых брюк и носков. Если вы многое сидите, добавьте жилет и плед. Если двигаетесь и убираете, выбирайте более легкие слои, чтобы не вспотеть.

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Главное правило — не искать одну самую теплую вещь, а создать удобную систему утепления. Шерсть и флис хорошо удерживают тепло, термобелье помогает поддерживать сухость кожи, а несколько слоев позволяют регулировать комфорт в зависимости от температуры в комнате.

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