Какая одежда может стоить работы: предпринимательница рассказала, за что уволила работницу

Девушку уволили из-за любви к худе и игнорированию дрескода

Американская предпринимательница Стейси Тушль устроила настоящий переполох в социальных сетях, поделившись историей о том, как почти десять лет назад она уволила свою сотрудницу . Причина может показаться смешной или даже абсурдной: постоянное ношение худые (толстовки с капюшоном), несмотря на четко прописанный дресскод компании.

Об этом пишет NDTV.

«Нет» толстовкам в Zoom

Стейси Тушль опубликовала видео в Instagram, где подробно рассказала о ситуации. Она пояснила, что правила дрескода, включая запрет на худые во время Zoom-звонков, были четко озвучены сотрудницами при оформлении на работу.

Однако работница упорно игнорировала это правило, что заставило менеджера постоянно делать замечания. В сообщении к видео Стейси отметила, что хотя инцидент произошел давно, он многому ее научил, и если бы была такая необходимость, она поступила бы так же «снова и снова».

Сеть разделилась на два лагеря

Видео быстро стало вирусным, собрав тысячи лайков и сотни комментариев, и, конечно, вызвало горячую дискуссию о рабочей этике, профессионализме и целесообразности жестких правил дрескода в современном мире. Реакция была очень неоднозначной.

Один из пользователей поддержал позицию предпринимателя.

«Ты уволила ее не за тощие, ты уволила ее за отсутствие профессионализма и изобретательности», — отметил один из комментаторов.

Другие считали увольнение слишком суровым, но признали, что правила есть правила.

«Сначала я подумал: что?! Из-за толстовки? Но правила, очевидно, были четко определены. Так что на этом этапе это было просто игнорирование», — сообщил другой пользователь.

Некоторые комментаторы начали делиться собственными историями о непрофессиональных коллегах, отмечая, что игнорирование правил – это серьезная проблема.

«Мне это нравится в тебе, потому что у меня была коллега, которая постоянно опаздывала на 2-3 часа каждый день. Нам всем приходилось компенсировать ее потери», – поделился третий пользователь.

Но не обошлось и без критики в адрес самой Тушль, которая была «слишком счастлива», рассказывая об увольнении.

«Почему ты так радостно и гордо делишься тем, что так быстро увольняешь людей?» — спросил один из комментаторов.

