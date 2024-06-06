Какая одежда выдает низкую самооценку своей обладательницы: чем лучше заменить такие вещи

Так одеваться не следует, чтобы не испортить впечатление о себе.

Любая женщина пытается подчеркнуть свое совершенство и красоту разнообразной одеждой. Впрочем, психологи обнаружили, что некоторые вещи определенного цвета и стиля выдают низкую самооценку своей обладательницы. По тому, как одета женщина, можно определить, имеет ли она комплекс неполноценности. Рассказываем, какая одежда выдает низкую самооценку и чем ее лучше заменить.

Слишком откровенная одежда

Какая одежда указывает на низкую самооценку / Фото: Freepik

Такие вещи выбирают те женщины, которые не уверены в своей привлекательности. Поэтому стараются всячески подчеркнуть свои прелести разными декольте, прозрачной тканью или сеткой. Стилисты рекомендуют избегать таких вещей в повседневной жизни, ведь они выглядят дешево и подчеркивают все недостатки фигуры.

Вместо этого модные эксперты рекомендуют выбирать приталенную одежду из качественной ткани, если очень хочется выразить свою природную красоту. Это могут быть платья, юбки или брюки, которые будут делать фигуру стройнее, а ноги – длиннее.

Черный и серый цвета в одежде

Какая одежда указывает на низкую самооценку / Фото: Freepik

Черный цвет категорически нельзя носить женщинам 35+, поскольку он подчеркивает все возрастные изменения на лице. Это касается и серого тоже. К тому же, в такой одежде женщина выглядит невнятно, что позволяет ей потеряться в толпе. А это свидетельствует о низкой самооценке и комплексе неполноценности.

Если вам нравятся темные цвета, лучше выбирать глубокий синий, шоколадный или темно-зеленый. Сейчас одежда такого цвета на пике популярности, поэтому вы сможете выгодно подчеркнуть свою красоту и совершенство.

Пестрая одежда

Какая одежда указывает на низкую самооценку / Фото: pixabay.com

Этой одеждой женщина пытается скрыть свою неуверенность. Психологи говорят, что таким образом люди компенсируют свои комплексы. К тому же яркий цвет с большими принтами, полосами или цветами крайне неуместен как для повседневной жизни, так и для каких-то событий. Такие вещи выражают все недостатки фигуры и прибавляют лишние килограммы.

Чтобы подчеркнуть свой аутфит яркими цветами, модные эксперты рекомендуют женщинам выбирать одежду естественных оттенков. Также можно дополнять базовые вещи какими-то яркими деталями – сумками, украшениями или шляпками. Тогда вы точно будете незабываемой и непревзойденной.

Спортивная одежда

Какая одежда указывает на низкую самооценку / Фото: pixabay.com

Эти вещи предназначены для тренировок, спортивных мероприятий, туристических походов и т.д. Если их одевать на прогулку, в кафе или на работу, вы будете иметь крайне бессмысленный и неуместный вид. Когда женщина одевает спортивный костюм в магазин или кафе, она тем самым выдает свою низкую самооценку и неумение правильно подбирать вещи.

Вместо этого модные эксперты рекомендуют выбирать повседневные костюмы пастельных оттенков, в которых каждая женщина будет чувствовать себя легко и комфортно.

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