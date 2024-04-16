Какая омолаживающая стрижка не выходит из моды уже 20 лет – выбор женщин за пятьдесят

Это каскадная стрижка "лесенка". Такая прическа считается действительно очаровательной в мире моды и красоты. Поскольку она кардинально омолаживает, делает образ легким и в то же время роскошным. Именно поэтому стрижка на протяжении двух десятилетий так популярна во всем мире. Прическа благодаря своим плавным линиям, обрамляющим лицо, способна омолодить его на несколько лет, сделать любую женщину эффектной и привлекательной. Рассказываем, почему следует выбирать каскад всем женщинам за 50.

В чем привлекательность каскадной стрижки

Омолаживающая стрижка для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Прическа за счет прядей разной длины создает эффект легкости и игривости, поэтому способна омолодить любую представительницу прекрасного пола.

"Лесенка" подходит абсолютно всем, независимо от формы лица и структуры локонов. Ее делают на длинные, средние и короткие волосы. А чтобы выразить свой образ, можно акцентировать стрижку асимметричной челкой.

Каскадная стрижка совершенно не нуждается в укладке, поскольку текстурные пряди сами ложатся в правильную структуру, не нарушая формы прически.

Также "лесенка" улучшает общий вид волос, делает их более густыми и здоровыми, скрывая секущиеся концы.

Как выбрать идеальный каскад по типу лица

Омолаживающая стрижка для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Если вы обладательница круглого лица, тогда лучше всего выбирать вариант прически с объемным верхом и диагональной челкой. Такая стрижка скорректирует овал лица и уберет ненужный объем в нижней части.

тогда лучше всего выбирать вариант прически с объемным верхом и диагональной челкой. Такая стрижка скорректирует овал лица и уберет ненужный объем в нижней части. Для квадратного лица лучшим выбором будут каскадные асимметричные стрижки, которые будут смягчать острые углы. Женщинам с таким лицом подойдут удлиненный боб и каскад.

лучшим выбором будут каскадные асимметричные стрижки, которые будут смягчать острые углы. Женщинам с таким лицом подойдут удлиненный боб и каскад. Для треугольного лица идеальной будет "лесенка" на средние волосы.

идеальной будет "лесенка" на средние волосы. Обладательницам прямоугольного лица будут подходить многослойные стрижки с асимметричной челкой.

Как выбрать стрижку обладательницам полного лица

Чтобы скрыть полноту лица, следует избегать прямых линий, коротких стрижек и симметричных форм. Лучшими будут прически на волосы средней длины с асимметричной челкой, которые будут визуально удлинять лицо, делать образ более легким и игривым. К таковым относятся "лесенка", каскад, боб, многослойное каре и т.д. Эти стрижки омолаживают, делают волосы объемными и не нуждаются в укладке. Поэтому станут идеальным вариантом для женщин за 50.

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