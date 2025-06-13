Какая подкормка делает морковь большой и сладкой: эксперты назвали "золотой" раствор

Что нужно сделать, чтобы морковь была сладкой и большой / © Pixabay

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Чтобы получить большой урожай моркови, недостаточно просто обработать почву и посадить семена. Важно постоянно подливать и подпитывать культуру.

Огородники поделились одним простым, но очень эффективным раствором, помогающим вырастить крупные и очень сладкие плоды моркови. Он доступен каждому и не нуждается в денежных расходах.

Когда семена моркови уже начали прорастать, сначала нужно разрыхлить землю вокруг каждого растеньица, а уже потом подкармливать раствором, рецепт которого вы прочтете дальше. Возьмите 100 г луковой шелухи, залейте 2 л воды и оставьте на 2-4 недели в теплом месте. Перемешивайте время от времени.

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Как только заметите, что раствор начал бродить, процедите и разведите водой (соотношение 1:10). Поливайте грядки с морковью, когда она активно растет, раз в 3-4 недели.

Почему луковая шелуха работает лучше магазинной химии? Прежде всего, это природный продукт, содержащий много полезных веществ, необходимых моркови в период формирования плодов: фосфор, калий, железо, медь. Также в него входят витамины группы В, Е и С.