Какая польза черного шоколада для мозга и сердца: почему на нем появляется белый налет

Какая польза черного шоколада / © Pexels

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Черный шоколад давно перестал быть просто вкусным. В нем содержится значительное количество какао, а вместе с ним — флаванолы, растительные соединения, исследующие их влияние на кровообращение, сосуды и работу мозга. В то же время, шоколад остается достаточно калорийным продуктом, поэтому его польза зависит не только от процента какао, но и от количества, которое человек потребляет.

Чем черный шоколад может быть полезен для сердца

Какао богат флаванолами — антиоксидантными соединениями, которые могут поддерживать нормальную работу эндотелия, то есть внутреннего слоя кровеносных сосудов. Есть данные, которые способствуют образованию оксида азота, который помогает сосудам расслабляться и улучшает кровоток.

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Именно поэтому в исследованиях изучается возможная связь между потреблением какао и показателями сердечно-сосудистого здоровья. В то же время, это не означает, что шоколад способен лечить гипертонию или защищать от сердечных заболеваний сам по себе. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что доказательств для того, чтобы рассматривать обычный шоколад как лечебный продукт, недостаточно.

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А что происходит с мозгом

Флаванолы какао также привлекают внимание исследователей из-за возможного влияния на кровоснабжение мозга. По данным Национального института здоровья США, исследования предполагают потенциальную связь между употреблением какао, здоровьем сердца и функциями мозга, хотя необходимы еще дополнительные данные.

Поэтому черный шоколад с высоким содержанием какао можно рассматривать как небольшую часть сбалансированного рациона, а не как средство «улучшения памяти» или профилактики болезней мозга.

Почему на шоколаде появляется белый налет

Белый или сероватый слой на поверхности шоколада часто пугает людей, но в большинстве случаев это не плесень, а так называемое шоколадное «поседение» — изменение структуры жира или сахара. Существует два основных вида такого налета.

Жировой налет возникает, когда какао масло под действием тепла или перепадов температуры перемещается к поверхности, а затем снова кристаллизуется. Именно поэтому шоколад может стать тусклым, покрывающимся белыми полосами или пятнами.

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Сахарный налет появляется из-за влаги. К примеру, если холодный шоколад достать из холодильника и оставить в теплом влажном помещении, на поверхности может образоваться конденсат. Влага растворяет часть сахара, а после испарения он кристаллизуется снова и оставляет белую шероховатую пленку.

Можно ли есть шоколад с белым налетом

Если шоколад правильно хранился, нет неприятного запаха, плесени или других признаков порчи, белый налет сам по себе не означает, что продукт опасен. Он может только испортить внешний вид и текстуру.

Чтобы шоколад дольше оставался свежим, следует хранить его в сухом, прохладном месте со стабильной температурой, защищая от солнца и резких перепадов температуры.

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