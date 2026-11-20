Почему груши лучше есть со шкуркой / © pixabay.com

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Груши — один из самых полезных фруктов для ежедневного рациона. Они содержат много клетчатки, природные антиоксиданты, калий и витамин С, вместе с тем остаются умеренно калорийным перекусом. Особенно ценны эти плоды для пищеварения: одна средняя груша обеспечивает организм примерно 6 г пищевых волокон. По данным американской клиники Cleveland Clinic, регулярное потребление фруктов с клетчаткой помогает поддерживать здоровье кишечника и сердца. Рассказываем, чем еще полезны груши и почему их лучше есть с кожурой.

Пять причин регулярно есть груши

Помогают наладить пищеварение. Главное преимущество груш — высокое содержание клетчатки. Она способствует нормальной работе кишечника, помогает поддерживать регулярный стул и уменьшать риск запоров. В плодах есть пектин — растворимая клетчатка, которая также служит питательной средой для полезных кишечных бактерий.

Поддерживают здоровье сердца. Груши содержат калий, необходимый для нормальной работы мышц и регуляции АД. Пищевые волокна могут способствовать поддержанию здорового уровня холестерина. Кроме того, в плодах есть флавоноиды — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Именно поэтому груши хорошо вписываются в рацион, направленный на поддержание сердечно-сосудистого здоровья.

Помогают контролировать аппетит. Одна средняя груша содержит около 100 килокалорий, около 6 г клетчатки и много воды. Благодаря такому сочетанию фрукт хорошо насыщает и может стать полезной заменой сладостям, печенью или другим калорийным перекусам. Это особенно удобно для тех, кто следит за питанием.

Поставляют организму антиоксиданты. В грушах есть полифенолы, в частности флавоноиды, помогающие защищать клетки от повреждения вследствие окислительного стресса. Значительная часть этих веществ содержится в кожуре. Антиоксиданты не являются лекарством, но их регулярное поступление с разнообразными растительными продуктами важно для полноценного питания.

Дополняют рацион витаминами и минералами. Средняя груша обеспечивает организм примерно 8 мг витамина С и 206 мг калия. Витамин С необходим для нормальной работы иммунной системы и образования коллагена, а калий принимает участие в работе нервной системы и мышц. Хотя груша не является рекордсменом по содержанию этих веществ, она помогает разнообразить ежедневное меню.

Почему груши лучше есть с кожурой

Очищая грушу, люди часто лишаются части ее ценнейших компонентов. В кожуре содержится значительное количество пищевых волокон и растительных антиоксидантов. Поэтому, если плод качественный и хорошо вымытый, лучше есть его неочищенным.

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Перед употреблением достаточно тщательно промыть фрукт под проточной водой. Если груша жесткая, ее можно нарезать ломтиками и добавить к овсянке, кисломолочному сыру или натуральному йогурту. Также плоды хорошо смакуют в салатах, запеченных с корицей или как дополнение к блюдам из птицы.

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Свежие груши обычно являются лучшим выбором для ежедневного употребления. Замороженные также могут быть полезны, а консервированные следует выбирать без добавленного сахара или в натуральном соке, а не в сладком сиропе.

Кому стоит ограничить количество груш

Несмотря на пользу, эти фрукты могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением. Груши содержат фруктозу и сорбитол — природные углеводы, которые у некоторых людей плохо усваиваются. Из-за этого могут возникать вздутие, чрезмерное газообразование, боль в животе или диарея.

Особо внимательными следует быть людям с синдромом раздраженного кишечника. Специалисты Университета Монаша относят груши к продуктам с высоким содержанием FODMAP — группы короткоцепных углеводов, которые могут усугублять симптомы этого состояния.

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