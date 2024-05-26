Какая порода кошек подходит вам по знаку зодиака

Кошки за знаком Зодиака — кому какая наиболее подходит

Какая порода подойдет для характера того или иного знака Зодиака, рассказали астрологи.

Овен

Бенгальская порода кошек – отличный вариант для Овнов, потому что кошки этой породы по основным качествам характера напоминают этот знак. Они энергичны, смелы, уверены в себе, предприимчивы.

Телец

Гималайская порода – это то, что нужно Тельцу. Как и представители этого знака, гималайцы любят комфорт, роскошь, они большие домоседы. Спокойная уютная обстановка дома – больше ничего им не нужно.

Близнецы

Так же как близнецы сиамские кошки любят общение и всегда стараются "озвучить" свои желания владельцам. Сиамские кошки любят людей и очень умны, что созвучно представителям Близнецов.

Рак

Ракам астрологи рекомендуют завести нибелунга. Эти кошки известны своей преданностью и сопереживанием. Сначала им нужно определенное время, чтобы привыкнуть к новым людям, обстоятельствам, зато потом они будут радовать владельцев и наслаждаться сами любящей средой.

Лев

Абиссинская порода кошек любит внимание и хочет быть в центре событий, точно как Львы. Это очень умная порода кошек, которая не терпит скуки, они спортивны и всегда готовы к играм и развлечениям.

Дева

Британские кошки очень хорошо уживаются с Девами. Эти кошки уравновешены и чрезвычайно преданы, доброжелательны, ласковы, являются отличными компаньонами независимо от того, есть у вас дети или нет.

Весы

Регдолл – идеальная кошка для Весов. Как и Весы, они ласковые, дружелюбные, общительные, спокойные и игривые. Красивые с мягкой шубой и голубыми поражающими глазами — регдоллы импонируют Весам больше всего.

Скорпион

Бирманские кошки известны своей преданностью и привязанностью к своему хозяину. Они могут с подозрением относиться к новым людям, но, как только они доверятся, вас не разочаруют, что свойственно и Скорпионам. Если вы будете относиться к ним хорошо, они никогда не покинут вас.

Стрелец

Турецкий ван, или "плавающий кот", — идеальная кошка для Стрельцов. Они любят природу, веселье, игры и приключения. Они очень активны, и уровень их энергии соответствует отношению к жизни Стрельцов.

Козерог

Российские голубые со своим умным и сдержанным характером идеально подходят для Козерогов. Так же как Козероги, они непринужденны, царственны и домоседы.

Водолей

Идеальной кошкой для Водолея может быть только сфинкс. Отсутствие шерсти делает их весьма необычными. Еще они идеально подходят Водолеям благодаря своему экстравертному поведению. Это одни из самых похожих на собак кошек, так же как собаки, они встречают своего хозяина у дверей, когда тот приходит домой.

Рыбы

Мейн-кун, дружелюбный, общительный и спокойный, хорошо подходит Рыбам. Мейн-куны известны своим особым сочувствием. Эта порода используется для лечения людей, они сертифицированы как кошки-терапевты, посещающие тех, кто находится в больницах и домах престарелых.

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