Какая порода собаки создана именно для вашего знака зодиака: узнайте своего идеального пушистого партнера

Какая порода собак вам подходит по знаку зодиака / © unsplash.com

Каждая порода имеет свою энергетику и темперамент, поэтому совершенно естественно, что некоторые собаки более гармонично сочетаются с представителями определенных знаков. Узнайте, какая порода может стать именно вашим идеальным четырехлапым другом.

Овен — бельгийская овчарка

Бельгийская овчарка для Овнов / © Pixabay

Овен — взрывной заряд действия и соперничества. Ему нужен пес, который также не выдерживает без движения. Бельгийская овчарка — блестящий выбор: сообразительная, выносливая, преданная и влюбленная в физические нагрузки. Вместе они творят энергичный тандем, не всегда в движении.

Телец — английский бульдог

Английский бульдог для Тельцов / © Pixabay

Тельцам дороги комфорт, стабильность и уют. А английский бульдог — настоящий мастер покоя: уравновешенный, домашний, не склонный к излишней активности. Короткие прогулки и долгий отдых рядом с хозяином — именно то, что создает идеальный союз с земным и терпеливым Тельцем.

Близнецы — кокер-спаниель

Кокер-спаниель для Близнецов / © Pixabay

Близнецы — это подвижность, болтливость и неисчерпаемая жажда нового. Кокер-спаниель идеально вписывается в их ритм: общительный, игривый и отлично адаптированный к постоянным изменениям. В их паре просто не бывает скучно — они естественно заряжают друг друга энергией.

Рак — бишон фризе

Бишон фризе для Раков / © Pixabay

Раки нежные, эмоциональные и очень домашние. Маленький лохматый бишон будто создан для атмосферы любви и уюта. Он обожает близость, объятия и тишину. Это союз двух сердец, которым важны искренние чувства и тепло.

Лев — золотистый ретривер

Золотистый ретривер для Львова / © Pixabay

Львы сияют позитивом, открытостью и большой любовью к жизни. Поэтому золотистый ретривер — их идеальный спутник: добрый, харизматичный и всегда в отличном настроении. Вместе они превращают любое пространство в солнечную территорию радости.

Дева — сиба-ину

Сиба-ину для Дев / © Pixabay

Дева ценит порядок, спокойствие и независимость — и сиба-ину полностью отвечает этим чертам. Аккуратная, самостоятельная и интеллектуальная собака, которая не требует непрерывного внимания. Ее уравновешенность и сдержанное благородство максимально соответствуют характеру Девы.

Весы — кавалер-кенг-чарльз-спаниель

Кавалер-кенг-чарльз-спаниель для Весов / © Pixabay

Весы стремятся к гармонии во всем — и именно такую энергию излучает кавалер-кенг-чарльз-спаниель. Нежный, дружелюбный и очень контактный, быстро становится центром тепла и любви в доме. Порода идеально резонирует с тонким эстетизмом Весов.

Скорпион — кане-корсо

Кане-корсо для Скорпионов / © unsplash.com

Скорпион — это сила, глубина и абсолютная преданность. Кане-корсо, могучая итальянская охранная порода, отражает его характер. За серьезным обликом скрыто большое сердце и безграничная преданность одному хозяину. Они найдут общий язык без слов.

Стрелец — австралийская овчарка

Австралийская овчарка для Стрельцов / © Pixabay

Стрельцы живут приключениями и свободой. Их пес должен быть таким же неутомимым путешественником. Австралийская овчарка — умная, выносливая и страстная активность. Ей по душе далекие путешествия, прогулки и смена локаций — это идеальный спутник для знака, не признающий однообразия.

Козерог — немецкая овчарка

Немецкая овчарка для Козерогов / © Pixabay

Козероги — дисциплина, сила воли и ответственность. Немецкая овчарка — лучший партнер: мудрая, послушная, трудолюбивая и чрезвычайно надежная. Вместе они формируют сильную, целенаправленную команду, основанную на доверии и уважении.

Водолей — далматин

Далматин для Водолеев / © Pixabay

Водолеи всегда вне шаблонов, а далматин — их идеальный отражатель. Веселый, общительный и немного эксцентричный, он приносит в жизнь своего хозяина движение и вдохновение. Вместе они смело открывают новое и необычное.

Рыбы — мальтийская болонка

Мальтийская болонка для рыб / © Pixabay

Рыбы — мечтательные, тонкие душой и чувственные. Мальтийская болонка — нежная, тихая и любящая — прекрасно резонирует с их эмоциональностью. Она подарит Рыбам спокойствие, уют и глубокое чувство безопасности, став их настоящим маленьким другом.