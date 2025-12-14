Какая поза сна вредна для здоровья: эксперты раскрыли "позицию T-Rex" (фото)

Позы сна, которые вредят здоровью / © Unsplash

Специалисты из сна предупреждают, что привычная вне во время сна может стать причиной боли в шее, спине и онемении конечностей.

Врач Дебора Ли, эксперт из сна и специалист по здравоохранению рассказала, какие позы для сна являются наихудшими, а какие — наоборот, способствуют восстановлению организма, пишет dailymail.

По словам врача, существует несколько популярных поз для сна — в частности, «солдат», «карандаш» и «фетальная». В последнее время в соцсетях набрала популярность так называемая поза Т-рекса — когда человек спит на боку, согнув руки и прижав их к груди.

Позы для сна

Названия поз зависят от положения спины, рук и ног, однако не все из них одинаково полезны для здоровья.

«Как правило, сон на спине или на боку лучше, чем сон на животе. Именно эти позы позволяют мышцам расслабиться и восстанавливаться ночью», — объяснила Дебора Ли.

Она добавила, что во время сна важно не создавать чрезмерного давления на суставы и мышцы, ведь вне может влиять и течение таких состояний, как кислотный рефлюкс, апноэ сна и хроническая боль.

Сон на боку: вне «Т-рекса»

Поза «Т-рекса», которую также называют «сон с динозаврами», предусматривает сон на боку с руками и запястьями, согнутыми у груди. Хотя сон на боку вообще считается рекомендованным, именно эта вариация может быть вредной.

По словам врача, такая поза часто возникает подсознательно как реакция на тревогу или ощущение угрозы. Она создает иллюзию комфорта и защищенности, однако может приводить к ночным парестезиям — покалывание и онемение рук.

Специалист по медицине сна Радж Дасгупта отмечает, что регулярный сон в позе «Т-рекса» может вызвать сдавливание нервов в локтях и запястьях, нарушать кровообращение и со временем вызывать боль и скованность в плечах.

Сон на боку: «карандаш»

Более безопасной альтернативой является «карандаш» — когда человек спит на боку, а руки расположены вдоль тела, без сгибания в локтях и запястьях. По словам врача, это естественная и анатомически правильная поза. Для комфорта рекомендуется использовать специальную подушку для сна на боку.

Эксперты отмечают, что сон на боку способствует правильному выравниванию позвоночника, уменьшает давление на суставы и улучшает кровообращение. По данным клиники Mayo Clinic, такая поза также снижает нагрузку на внутренние органы.

Фетальная поза

Еще одна распространенная вариация сна на боку — фетальная поза, когда колени подтянуты к груди. По информации Sleep Foundation, это одна из самых распространенных поз среди взрослых, которая может уменьшать храп и облегчать боль в спине, а также быть удобной для беременных. В то же время чрезмерное изгибание тела может повлечь зажатость суставов и затруднить глубокое дыхание.

Сон на спине

Сон на спине, лицом кверху, часто рекомендуют для уменьшения боли в суставах, однако он может усугублять боль в шее и симптомы апноэ сна. Существуют две основные вариации — «солдат» (руки вдоль тела) и «гроб» (руки сложены на груди). По словам врача, вне «солдат» лучше, но для уменьшения нагрузки на поясницу стоит подложить подушку под колени.

Сон на животе

Наиболее вредной специалисты считают позу на животе. Она затрудняет дыхание, искривляет позвоночник и создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел. Особенно опасен такой сон для людей с болью в пояснице.

Специалисты советуют разрешать телу изменять положение в течение ночи и обращать внимание на сигналы организма. Если человек регулярно просыпается с онемением или болью в руках, это может свидетельствовать о нарушении кровообращения из-за неправильной позы.

Эксперты подытоживают, что правильная поза, удобный матрас и соответствующая подушка помогают не только лучше выспаться, но и избежать боли и дискомфорта в течение дня.

Ранее говорилось о том, что популярная поза во время сна с руками, прижатыми к груди, способна вызывать онемение и боль. Эксперты объяснили, какие симптомы указывают на начало поражения нервов.