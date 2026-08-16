Какая рыба содержит больше всего ртути: диетолог назвала 7 видов, которые лучше не есть (фото)

Марлин

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Рыба давно считается одним из самых полезных продуктов, которые можно добавить в рацион. Однако разговоры о содержании ртути в морепродуктах могут вызывать сомнения в безопасности такого питания.

Об этом рассказала зарегистрированная диетолог Джулия Зумпано.

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Почему ртуть может быть опасна

Ртуть — металл, который естественно существует в окружающей среде и может накапливаться в организме, если человек получает его слишком много. В высоких концентрациях она способна повлечь за собой отравление ртутью и повреждать мозг, нервную систему и другие органы.

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Для большинства здоровых взрослых периодическое употребление рыбы с ртутью вряд ли повлечет за собой проблемы. Организм может самостоятельно выводить небольшое количество металла.

Однако регулярное потребление большого количества ртути в течение длительного времени может иметь отрицательные последствия. Особо внимательными следует быть беременным, тем, кто планирует беременность или кормит грудью, а также младенцам и маленьким детям.

«Ртуть — это то, чего следует избегать или, по крайней мере, минимизировать ее влияние. Если вы потребляете больше, чем справляется ваш организм, это может стать проблемой», — объясняет Зумпано.

Как ртуть попадает в рыбу

Ртуть попадает в озера, реки и океаны как естественным путем, так и из-за загрязнения. Дальше она проходит пищевой цепью.

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Мелкая рыба поглощает небольшое количество ртути. Большие рыбы питаются меньшей рыбой, поэтому металл постепенно накапливается в их организме.

Именно поэтому большие и долгоживущие виды рыбы обычно имеют самый высокий уровень ртути.

«Здесь имеет значение размер», — отмечает диетолог.

Тунец / © unsplash.com

Какая рыба содержит наибольшее количество ртути

Уровень ртути может существенно отличаться в зависимости от вида рыбы. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) относит семь видов к категории рыбы, которую рекомендуют избегать из-за высокого содержания ртути.

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Акула / © Unsplash

В этот список входят:

крупноглазый тунец;

королевская скумбрия;

марлин;

большеголов;

акула;

рыба-меч;

белый окунь (tilefish).

Какую рыбу лучше выбирать

Чтобы снизить потребление ртути, FDA рекомендует выбирать виды из категории «лучший выбор».

Анчоусы — хорошая альтернатива / © Unsplash

К ней относятся:

анчоусы;

сом;

щепа;

пикша;

сельдь;

минтай;

лосось;

сардины;

тиляпия;

форель.

Сом / © pexels.com

Есть также рыба категории «хороший выбор». Она содержит больше ртути, чем виды из первой группы, но ее не следует полностью исключать из рациона.

К этой категории относятся:

белый тунец;

карп;

группер;

палтус;

махи-махи.

Сколько рыбы можно есть

Полностью отказываться от морепродуктов из-за содержания ртути не нужно, однако следует контролировать количество рыбы в рационе в течение недели.

Диетология рекомендует:

здоровым взрослым — две-три порции по 4 унции (приблизительно 113 г) рыбы из категории «лучший выбор» или одну порцию из категории «хороший выбор»;

беременным и кормящим грудью — одну порцию 4 унции (примерно 113 г) в неделю из категории «лучший выбор»;

детям две порции в неделю из категории «лучший выбор». Размер порции зависит от возраста: около 28 г для детей от 1 до 3 лет, 57 г для детей от 4 до 7 лет, 85 г для детей от 8 до 10 лет и 113 г для детей от 11 лет.

Также стоит чередовать разные виды рыбы. Вместо того чтобы ежедневно есть один и тот же вид, лучше выбирать разные варианты из категорий «лучший» или «хороший выбор». Это помогает уменьшить повторное влияние ртути из одного источника.

Рыба остается важной частью рациона, ведь содержит высококачественный белок и полезные для сердца омега-3 жирные кислоты.

«Рыба — один из самых богатых питательными веществами продуктов, который обеспечивает организм высококачественным белком и полезными для сердца омега-3 жирными кислотами. Так что ешьте рыбу, но старайтесь избегать той, которая может содержать больше ртути», — отмечает Зумпано.

Напомним, человек год питался тем, что находил в лесу, и столкнулся со странными последствиями.

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