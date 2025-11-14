Самая грязная вещь в ванной комнате

Часто, говоря о гигиене санузла, мы сосредотачиваемся на чистоте унитаза или раковины, однако эксперты и профессиональные уборщики утверждают, что главным и скрытым источником бактерий является обычный коврик для ванной комнаты. Этот, казалось бы, безобидный предмет, дающий комфорт ногам, оказывается идеальным домом для микроорганизмов, плесени и грибка.

Почему коврик — питомник микробов

Основные факторы, превращающие коврик в биологическую опасность, связаны с постоянной влажностью и их расположением:

Каждый раз, когда человек выходит из душа, коврик впитывает воду и остатки моющих средств, идеально подходящих для питания бактерий и плесени. Эксперты отмечают, что влажные полотенца и коврики создают идеальную среду для размножения микробов уже после трех использований, особенно если ткань не успевает полностью высохнуть.

В совмещенных санузлах ситуация ухудшается при смывании унитаза, особенно с открытой крышкой, когда в атмосферу поднимается облако микрочастиц и бактерий (в том числе кишечная палочка). Коврик, обладающий большой площадью поверхности, собирает эти частицы, смешивая их с теплом и влагой, что ускоряет рост патогенных микроорганизмов и приводит к появлению неприятного затхлого запаха.

Постоянное наличие бактерий и грибка на коврике может угрожать коже ног, вызывая раздражение или другие проблемы.

Как часто нужно стирать коврик

Главная проблема состоит в том, что большинство людей стирают коврики только раз-два в год, тогда как специалисты рекомендуют делать это гораздо чаще.

Коврики для ванной комнаты, особенно имеющие резиновую подкладку (она задерживает влагу), следует стирать каждые несколько месяцев как минимум, а некоторые эксперты настаивают на еженедельной стирке, чтобы избежать размножения грибка и бактерий.

Как ухаживать за ковриками

Регулярная стирка помогает предотвратить появление плесени и микроорганизмов.

Текстильные коврики, которые можно стирать в машинке, следует подвергать обычному циклу стирки при температуре не менее 60 градусов Цельсия. Во время полоскания можно добавить стакан белого уксуса, чтобы лучше уничтожить бактерии и удалить затхлый запах.

Пластиковые или прорезиненные модели (с присосками) лучше чистить вручную.

Замочите коврик в ванной присосками вверх или вниз на несколько часов.

Для дезинфекции используйте перекись водорода или разбавленный раствор отбеливателя.

После замачивания тщательно потрите поверхность щеткой, уделяя особое внимание углам и углублениям. Для труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку.

После очистки коврик нужно хорошо просушить, желательно в вертикальном положении (на бортике ванны или шторке), чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и полностью исключить влагу.

Чтобы минимизировать распространение микробов по ванной, всегда закрывайте крышку унитаза перед смыванием. Это предотвращает попадание миллионов бактерий на коврик, полотенца и другие поверхности.