Какая самая модная обувь осенью-зимой 2024/2025: пять стильных пар для совершенного образа

В этом осенне-зимнем сезоне именитые дизайнеры решили оставить минимализм в прошлом, поэтому на подиумах царила совершенная классика, роскошная замша и лакированная кожа. Если у вас есть высокие прямые сапоги, зимние лоферы или байкерские ботинки, их можно смело доставать из шкафа – вы будете на пике трендов. Рассказываем, какая обувь на вершине модного олимпа осенью-зимой 2024/2025.

Лоферы

Какая модная обувь осенью-зимой 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Это та модель обуви, которая не выйдет из моды еще долго, ведь они стильные, комфортные и безупречно дополняют любой образ. Лоферы подойдут как для прогулок, так и для офисных луков. Самые модные будут модели коричневого цвета на толстой подошве, однако классические зимние лоферы с мехом в монохромных оттенках также остаются в трендах.

Высокие сапоги

Какая модная обувь осенью-зимой 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Такая обувь просто незаменима в холодное время года. В этом сезоне в моду возвращаются сапоги с голенищами-гармошками, которые будут не только теплыми, но и будут удлинять ноги. Лучше всего такую обувь сочетать с мини-платьями или юбками, с трикотажными вещами и леггинсами.

Замшевая обувь

Какая модная обувь осенью-зимой 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Замша снова на пике безумной популярности, и не зря. Ведь эта обувь выглядит стильно и роскошно, она сделает даже самый простой образ дорогим и совершенным. Здесь можно выбирать что угодно – зимние лоферы, замшевые ботильоны или ботфорты. Замша подходит под все, в такой обуви каждая женщина будет чувствовать себя непревзойденной.

Остроносые сапоги и ботильоны

Какая модная обувь осенью-зимой 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Обувь с острыми носами – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Такие сапоги или ботильоны визуально удлиняют ноги, делают их более стройными, поэтому эта обувь наиболее популярна среди модниц всего мира. Лучше всего сочетать остроносую обувь с джинсами и платьями или юбками длины миди. Из верхней одежды можно выбирать длинные пальто, тренчи, дубленки или шубы.

Байкерские ботинки

Какая модная обувь осенью-зимой 2024/2025 / Фото: Freepik

Байкерские ботинки не сходят с вершин модного олимпа уже достаточно долго. Такая обувь будет идеальной для повседневного стиля, однако следует учитывать, что она подходит не всем. Не следует обувать ботинки тем девушкам, у которых тонкие ноги и невысокий рост. Ботинки будут подходить под вещи оверсайз и многослойные образы.

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