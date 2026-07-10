Штукатурка

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Выбор штукатурки — это базовое решение, от которого зависит долговечность ремонта, микроклимат в доме и финальный бюджет. В строительной практике чаще всего конкурируют три состава: гипсовый, цементный и известковый (или цементно-известковый). У каждого из них есть четкое назначение, свои плюсы и ограничения.

1. Гипсовая штукатурка: комфорт и быстрота для спален и гостиных.

Гипсовые смеси являются стандартом для современной внутренней отделки жилых комнат. Они предназначены исключительно для сухих помещений.

Главное преимущество — пластичность и высокая скорость высыхания. Гипс можно загладить до почти зеркального состояния (процесс глянцевания), что позволяет существенно сэкономить на финишной шпатлевке перед наклеиванием обоев или покраской. Гипс обладает низкой теплопроводностью (стены кажутся более теплыми на ощупь) и способностью «дышать» — впитывать избыток влаги из воздуха и возвращать ее, когда становится сухо. Кроме того, он не дает усадки, поэтому риск появления трещин минимален.

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Но гипс совершенно не подходит для наружных работ и влажных зон (ванны, душевые), поскольку под продолжительным воздействием воды он размягчается и теряет крепкость. Также он уступает цементу в механической прочности — его легче повредить случайным ударом.

2. Цементная штукатурка: максимальная прочность для фасадов и влажных зон

Смесь на основе цемента и песка — это классический «тяжеловес» в строительстве. Ее используют там, где требуется максимальная защита от влаги и высокие нагрузки.

Цементная штукатурка обладает абсолютной водостойкостью и морозостойкостью, поэтому незаменима для отделки фасадов, цоколей, неотапливаемых гаражей, подвалов, а также ванных комнат и санузлов под дальнейшую укладку плитки. Цементная штукатурка чрезвычайно прочная, устойчивая к истиранию и механическим ударам, а также стоит дешевле чистого гипса в пересчете на объем материала.

Из минусов, раствор достаточно тяжел в работе, он груб и долго сохнет (полный набор прочности длится до 28 дней). Цемент подвержен усадке, из-за чего при нарушении технологии или быстром высыхании на стене может появиться сетка мелких трещин. Получить идеально гладкую поверхность под покраску без многослойной шпатлевки здесь невозможно.

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3. Известковая и цементно-известковая штукатурка: природный антисептик

Чистая известковая штукатурка сегодня используется редко (преимущественно при реставрации исторических зданий), а вот ее модификация — цементно-известковая смесь — крайне популярна. Добавление цемента придает известь необходимой прочности.

Главная фишка извести — его высокая щелочная реакция. На таких стенах физически не могут размножаться грибок, плесень и бактерии, что делает этот материал идеальным для детских комнат, кухонь и людей с аллергиями. Известковые растворы имеют лучшую паропроницаемость, они эластичны и прекрасно сцепляются (имеют высокую адгезию) с любыми основаниями, включая старый кирпич и дерево.

Среди недостатков то, что прочность на вымогательство у извести ниже, чем у чистого цемента. Процесс затвердевания (карбонизации) происходит довольно медленно, а при работе с материалом из-за его щелочных свойств нужно строго соблюдать правила безопасности и защищать кожу и глаза.

Что и где лучше применить: итоговая шпаргалка

Для удобства выбора правильного материала профессиональные строители всегда отталкиваются от типа помещения, условий его эксплуатации и специфики дальнейшей отделки.

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Обустройство жилых комнат, таких как спальни, детские и гостиные, требует материалов с высокой экологичностью и способностью поддерживать комфортный микроклимат. Для этих зон безоговорочным лидером является гипсовая штукатурка, которая благодаря своей пластичности позволяет выровнять стены до идеального состояния и существенно сэкономить на финишной скворечке. Также отличным вариантом здесь выступает цементно-известковая смесь, обеспечивающая естественную защиту от появления болезнетворных микроорганизмов благодаря щелочной среде извести. Применять чистый цементный раствор в жилых зонах нежелательно, поскольку он образует холодную на ощупь поверхность с грубой текстурой.

Отделка зон с повышенной влажностью, в частности ванных комнат, санузлов и кухонь, диктует совсем другие требования из-за постоянного контакта материала с водой или паром. В таких условиях идеальным решением становится цементная штукатурка, которая создает максимально прочную и влагостойкую основу, способную выдержать вес тяжелой керамической плитки или керамогранита. Цементно-известковый состав также демонстрирует отличные результаты в зонах с умеренным уровнем влажности, эффективно предотвращая развитие сырости. Обычная гипсовая смесь для таких условий не подходит, и ее использование допускается только в исключительных случаях, если выбираются специальные дорогостоящие влагостойкие марки с обязательным нанесением сплошного обмазочного слоя гидроизоляции.

Работа с фасадами зданий и любыми неотапливаемыми помещениями, например гаражи или подвалы, исключает использование гипса, который под влиянием атмосферных факторов быстро разрушается. Для наружных работ альтернативы цементной штукатурке нет, она обладает необходимой морозостойкостью и не боится проливных дождей. Цементно-известковые растворы допускаются к наружному использованию только как компромиссный вариант и при условии, что в их состав внесены специальные защитные фасадные добавки и пластификаторы.

Специфика выравнивания кривых стен и нанесение материала разной толщиной также влияет на выбор смеси.

Гипсовая штукатурка лучше подходит для устранения серьезных перепадов, поскольку ее химические свойства позволяют наносить существенные по толщине слои за один проход без риска дальнейшего растрескивания или усадки.

Цементно-известковая смесь обладает высокой эластичностью и максимально удобна для работы со средними по толщине слоями на большинстве типов поверхностей.

Наиболее капризной в этом плане есть цементная штукатурка, которая из-за склонности к сильной усадке при нанесении толстым слоем обязательно требует использования специальной армирующей штукатурной сетки.

Подытоживая технические особенности, можно утверждать, что универсального строительного раствора для всех задач не существует. Если ремонтные работы ведутся внутри сухой квартиры или дома под покраску или поклейку обоев, лучшим выбором по скорости выполнения и качеству результата будет гипс. Когда же главной задачей является подготовка стен в ванной под плитку или долговечная отделка фасада, единственным надежным вариантом остается прочный цемент. Для тех объектов, где на первом месте стоит экологическая защита от сырости, грибка и плесени (например, в коридорах, тамбурах или кухнях), оптимальным и сбалансированным решением станет цементно-известковая смесь.

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