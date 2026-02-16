Какая специя нейтрализует неприятный запах рыбы во время жарки и делает блюдо вкусным и ароматным

Как избавиться от запаха рыбы на кухне / © www.freepik.com/free-photo

Даже самая свежая рыба во время жарки может создавать специфический запах, который быстро распространяется и делает процесс приготовления не слишком приятным. У многих хозяек есть свои уловки — кто-то добавляет лимон, кто-то маринует в специях, а кто-то использует молоко. Но есть одна специя, которую профессиональные повара считают настоящим спасением: она одновременно убирает запах и усиливает вкус, делая рыбу нежной, ароматной и аппетитной.

Как избавиться от неприятного запаха во время жарки рыбы

Специя, убирающая запах рыбы — это молотый кориандр. Он обладает свойством нейтрализовать молекулы, ответственные за резкий рыбный аромат. Теплые пряные нотки этой специи прекрасно работают именно при термической обработке продукта: кориандр буквально собирает нежелательные запахи и оставляет легкий восточный оттенок, не перебивающий естественный вкус рыбы.

В отличие от лимона кориандр не делает аромат резким и не доминирует в блюде, он действует мягко, маскируя неприятный рыбный запах.

Как правильно использовать кориандр во время жарки рыбы

Молотый кориандр добавляют непосредственно перед жаркой, достаточно всего щепотки. Рыбу слегка натирают солью, перцем и кориандром, оставляют минут на пять, а затем выкладывают на горячую сковороду. Специя раскрывается под действием температуры и от специфического рыбного запаха не остается и следа.

Лучше не злоупотреблять специей — кориандр обладает деликатным ароматом, и небольшое количество работает эффективнее избытка.

Кориандр содержит природные эфирные масла, гармонично сочетающиеся с белками рыбы. Это позволяет ему маскировать запах и одновременно придавать блюду легкую свежую нотку. Профессиональные повара часто используют его в маринадах, но в процессе жарки он работает особенно хорошо, потому что его аромат высвобождается постепенно, равномерно и совсем не перебивает вкус жареной рыбы.