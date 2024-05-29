Какая стрижка будет самой актуальной летом 2024: придает локонам объем, корректирует овал лица

Если правильно подобрать стрижку, можно сразу решить несколько задач: омолодиться, сделать волосы более густыми и здоровыми, подчеркнуть собственную красоту.

Стилисты рекомендуют всем женщинам этим летом выбрать топовую стрижку, которая омолаживала бы, скрывая возрастные изменения на коже, и корректировала овал лица. Особенно актуальными летнего сезона 2024 считаются многослойные стрижки на короткие волосы. Такая прическа будет идеальным выбором, если вы давно хотели изменить свой стиль и зрительно сбросить 10-15 лет.

Какая стрижка будет самой актуальной летом 2024 года для женщин за сорок

Какая трендовая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Это бикси – самый удачный вариант для женщин, желающих полного обновления своего образа. Стрижка сочетает в себе признаки боб-каре и пикси, поэтому будет создавать ошеломляющий общий аутфит. Прическа сохраняет длину, характерную для боб-каре, и добавляется многослойность и структурность прядей, как в пикси. Бикси будет идеальной также для зрелых женщин, которые хотят кардинально обновить образ, скрыть возрастные изменения на коже и убрать лишний объем в нижней зоне лица.

Какая трендовая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка имеет еще одно из важнейших преимуществ – легкость и естественность. Благодаря технике градуировки прядей, ваши локоны не только приобретут дополнительный объем, но и станут подвижными. Поэтому общий образ будет игривым и непринужденным, что очень важно для женщин зрелого возраста.

Какая трендовая стрижка на лето 2024 / Фото: Freepik

Бикси совершенно не нуждается в укладке, достаточно вымыть и высушить волосы, они лягут в правильную структуру за счет текстуры прядей. А чтобы добавить локонам дополнительного объема, достаточно их легонько сбить руками – и ваша непревзойденная прическа готова.

Читайте также:

Избранные небесами: женщины с этими именами способны влиять на людей и изменять мир

5 вещей, визуально старящих женщин за пятьдесят: чем лучше заменить

Эти стрижки омолаживают сразу на 15 лет: пять лучших причесок на лето для женщин за 40