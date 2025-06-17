На какой сковороде жарят яйца: холодной, теплой или горячей / © Pixabay

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Чаще яйца разбивают на холодную или едва нагретую сковороду, потому что боятся, что блюдо пригорит.

Однако, по словам экспертов, нужно использовать именно разогретую до максимума посуду.

Чтобы ваша яичница получилась действительно вкусной, сначала налейте достаточное количество растительного масла, хорошо разогрейте сковороду. И только после этого разбивайте яйца.

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Если так сделать, то белок мгновенно побелеет, что идеально для яичницы.

Запомните еще один немаловажный момент: как только яйцо окажется в сковороде, нужно уменьшить огонь до минимума, а саму посуду накрыть крышкой.

В таком случае яйцо не пригорит, однако хорошо прожарится до идеальной консистенции, а блюдо получится очень нежным.

Чтобы вкус яичницы получился не просто хорошим, а идеальным, рекомендуется жарить яйцо на смеси из растительного масла и сливочного масла.

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