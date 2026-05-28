Какая трава соответствует вашему месяцу рождения: значение и секреты выращивания

Символизм трав имеет многовековую историю и берет начало в народной медицине, древних обрядах и травяном фольклоре разных культур. Со временем появилась идея связывать определенные растения с месяцем рождения человека — подобно цветам или камням, которые также имеют собственное символическое значение.

Об этом рассказало издание Martha Stewart.

Травница и совладелица магазина растений Logee’s Plants for Home and Garden Лорелин Мартин объясняет, что формальная система «трав месяца рождения» скорее всего возникла в середине ХХ века. В то же время сам фольклор, связанный с растениями и их влиянием, существовал еще в XVIII веке и раньше.

По словам эксперта, привязка трав к месяцам рождения помогает людям понять, какие растения могут «резонировать» с ними больше всего.

Для января символическим растением стала мята перечная. Ее ассоциируют с ясностью, возрождением и новыми начинаниями. Растение лучше всего растет во влажных местах с частичным солнечным освещением. Эксперты советуют регулярно обрезать мяту, чтобы она росла гуще, а также выращивать ее в контейнерах, ведь она быстро распространяется.

Февралю соответствует фенхель — символ силы, выносливости и смелости. Это растение хорошо адаптируется к различным условиям, но требует много солнца и влаги. В то же время специалисты советуют высаживать фенхель отдельно от других трав и овощей, поскольку он может подавлять их рост.

Март связывают с шалфеем, который традиционно считают символом очищения, защиты и исцеления. Он хорошо переносит засуху после приживления и любит солнечные места. Почву между поливами рекомендуют подсушивать.

Для апреля выбрали розмарин — растение, символизирующее память и сосредоточенность. По словам Лорелин Мартин, ее свекровь постоянно носила с собой веточку розмарина «для памяти». Растение лучше всего растет в теплом климате на солнечных участках с хорошо дренированной почвой.

Маю соответствует тимьян, который ассоциируется со смелостью и силой. Он считается одной из самых выносливых трав и может расти даже на каменистой почве. После приживления тимьян становится засухоустойчивым.

Символом июня стала лаванда. Ее связывают со спокойствием, расслаблением и миром. Растение любит тепло, полное солнце и умеренный полив. Эксперты советуют обрезать лаванду после цветения, чтобы в следующем году она цвела обильнее.

Для июля символической травой определили петрушку. Она означает жизненную силу и очищение. Петрушка лучше всего растет в хорошо дренированной почве на солнце, но требует постоянной влаги. Для непрерывного роста рекомендуют срезать внешние листья.

Августу соответствует ромашка — символ спокойствия и внутренней силы. Ее часто используют для чаев и настоек, которые помогают расслабиться перед сном. Растение неприхотливое и хорошо подходит для начинающих.

Сентябрь ассоциируют с укропом, который символизирует безопасность, процветание и обновление. Ему нужны солнечные места и постоянно влажная почва. Среди растений-компаньонов для укропа эксперты называют базилик, огурцы и капусту.

Для октября символом стала кошачья мята — растение, которое связывают с комфортом, игривостью и любознательностью. Она легко растет как в горшках, так и в открытом грунте, но быстро распространяется.

Ноябрь символизирует кайенский перец, который ассоциируется со страстью, энергией и трансформацией. Растение требует много солнца и теплого климата. Для лучшего плодоношения его советуют подвязывать.

Декабрю соответствует базилик — символ любви, удачи и достатка. Он плохо переносит мороз и лучше всего растет во влажной, богатой питательными веществами почве. В жарком климате базилик может расти как на солнце, так и в полутени.

