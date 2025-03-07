Какая влажность должна быть в спальне для комфортного сна: ответ экспертов

Уровень влажности в помещении играет ключевую роль в качестве сна, состоянии кожи и здоровья дыхательных путей.

Об этом сообщило издание 24 Канал.

Почему важно контролировать влажность в спальне

Оптимальная влажность поддерживает нормальное увлажнение слизистых, снижает риск аллергий и раздражений, а также помогает избежать проблем с кожей.

Сухой воздух может привести к дискомфорту в горле, заложенности носа и ломкости волос. В то же время чрезмерная влажность способствует образованию плесени, появлению конденсата и размножению бактерий.

Какая влажность является нормальной?

Специалисты советуют поддерживать уровень влажности в пределах 40-60%. Для измерения этого показателя используется гигрометр – прибор, который можно приобрести в магазинах бытовой техники.

Как достичь оптимальной влажности

Увлажнитель воздуха – полезен в холодный сезон, когда отопление пересушивает воздух.

Осушитель воздуха – необходим, если в помещении повышена влажность.

Проветривание – свежий воздух нормализует микроклимат.

Комнатные растения – например, алоэ или спатифиллум помогут поддержать баланс.

Влажная уборка – уменьшает количество пыли и добавляет влаги в атмосферу.

Контроль влажности – залог здорового сна и хорошего самочувствия. Простыми способами можно создать комфортные условия в спальне и избежать негативных последствий для организма.

Напомним, эксперты утверждают, что для того чтобы квартира всегда была чистой и комфортной, достаточно тратить всего 15 минут ежедневно на уборку.

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