Какая влажность должна быть в спальне для комфортного сна: ответ экспертов

Контроль влажности является залогом здорового сна и хорошего самочувствия.
Уровень влажности в помещении играет ключевую роль в качестве сна, состоянии кожи и здоровья дыхательных путей.
Об этом сообщило издание 24 Канал.
Почему важно контролировать влажность в спальне
Оптимальная влажность поддерживает нормальное увлажнение слизистых, снижает риск аллергий и раздражений, а также помогает избежать проблем с кожей.
Сухой воздух может привести к дискомфорту в горле, заложенности носа и ломкости волос. В то же время чрезмерная влажность способствует образованию плесени, появлению конденсата и размножению бактерий.
Какая влажность является нормальной?
Специалисты советуют поддерживать уровень влажности в пределах 40-60%. Для измерения этого показателя используется гигрометр – прибор, который можно приобрести в магазинах бытовой техники.
Как достичь оптимальной влажности
- Увлажнитель воздуха – полезен в холодный сезон, когда отопление пересушивает воздух.
- Осушитель воздуха – необходим, если в помещении повышена влажность.
- Проветривание – свежий воздух нормализует микроклимат.
- Комнатные растения – например, алоэ или спатифиллум помогут поддержать баланс.
- Влажная уборка – уменьшает количество пыли и добавляет влаги в атмосферу.
Контроль влажности – залог здорового сна и хорошего самочувствия. Простыми способами можно создать комфортные условия в спальне и избежать негативных последствий для организма.
Напомним, эксперты утверждают, что для того чтобы квартира всегда была чистой и комфортной, достаточно тратить всего 15 минут ежедневно на уборку.
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