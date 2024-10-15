Какие 10 многолетников нужно обрезать осенью: как и зачем это делать

Большинство людей считают, что обрезать растения нужно только после цветения, весной, но, как утверждают эксперты, обрезка некоторых многолетних растений осенью может принести большую пользу растению и саду, многие растения нужно обрезать сейчас.

Почему растения нужно обрезать осенью

Растения подвержены заболеваниям. Некоторые растения особенно уязвимы к мучнистой росе и другим болезням, которые могут распространяться, когда растения увядают и переходят в состояние покоя, а погода становится влажной и прохладной. «Если у вас есть растение, которое подвержено вредителям или болезням, срежьте его осенью, чтобы оно не перезимовало».

Цветы самостоятельно сеются и легко распространяются. Самосеянные растения – отличный способ заполнить ландшафт, если вы хотите больше цветов. Но если вы не хотите, чтобы растения распространялись за пределы места, где они сейчас есть, вам нужно будет обрезать цветы, прежде чем они вырастут из семен.

Оставшиеся листья выглядят неприглядно. Вечнозеленые растения имеют прекрасный вид круглый год, даже растения, которые увядают или сохнут в течение зимы, могут добавить изюм к вашему ландшафту, например цветение гортензии. Но другие растения могут почернеть, стать мокрыми или иным образом испортить облик сада.

Вы хотите, чтобы весной было меньше садовых работ. Для некоторых растений неважно, обрезаете ли вы их весной или осенью, но вам может понадобиться более чистый вид вашего ландшафта зимой, чтобы начать весну с чистого полотна.

Насколько обрезать многолетники

У некоторых многолетних растений самосеянных сортов вы можете срезать только самые цветы. А растения, которые вы хотите обрезать, чтобы предотвратить болезни или избежать неприглядных листьев, вы можете обрезать больше.

Независимо от того, насколько вы обрезали свои многолетники, вы все равно захотите оставить некоторую часть растения над почвой. "Это помогает сохранить крону растения и не нарушить корни", — отмечает эксперт из растений Тамара Хоган. Еще одним преимуществом является то, что в таком случае во время весенней посадки вы сможете увидеть, где находятся ваши растения, чтобы случайно не побеспокоить любимые многолетники.

Правильное время для обрезки

«Обрезку многолетних растений можно проводить в течение осени, когда вы производите осеннюю уборку», — говорит Хоган. «Обрезка многолетних растений сигнализирует растению не прилагать много усилий к наступлению заморозков. Обрезайте растения, когда они полностью спят. Это поможет предотвратить выброс растения новообразования перед тем, как они лягут спать». Более ранняя обрезка может побудить растение на новый рост, оно может повредиться и отмереть в течение зимы.

Самосеянные растения обрезайте прежде чем они начнут давать семена, чтобы следующей весной у вас не было больше растений.

Какие многолетники нужно обрезать осенью

Пионы могут быть подвержены болезням, растения также загнивают после заморозков, если оставить растение без обрезки. Можно обрезать пионы поближе к земле, поскольку в следующем году рост будет происходить прямо с корней, а не из прошлогодних ветвей. Эхинацея может оставаться в вашем саду всю зиму, поскольку цветы вырастают с семян и служат пищей для зимующих птиц. Но если вы хотите контролировать ее рост, вы можете обрезать некоторые или все цветы после того, как они отцветут. И если вы хотите более чистый сад, вы также можете срезать стебли растения возле земли для свежего роста следующей весной. Листья хосты увядают и становятся непривлекательными зимой, могут стать отличным убежищем для некоторых нежелательных вредителей, включая грызунов и улиток. Будет еще хуже, если улитки появятся весной, чтобы полакомиться свежими листьями, повредив хосту. Можно обрезать листья до 10 см, когда ударит первый сильный мороз и листья будут выглядеть мертвыми. Флоксы относятся к растениям, особенно подверженным мучнистой росе, поэтому осенняя обрезка может уменьшить вероятность ее развития. После первых сильных морозов вы можете обрезать растение близко к земле, оставив часть, чтобы найти ее весной. Лилейники оставляют неприглядные стебли после окончания сезона цветения, поэтому лучше обрезать их осенью, чтобы сад был чище. Мелисса также подвержена развитию мучнистой росы. Желательно сократить его немного выше почвы, чтобы предотвратить заболевание и способствовать более сильному росту в следующем году. Ирисы подвержены ряду различных болезней и вредителей, которые могут повредить ваши растения. Вы можете удалить отцветшие цветы у основания стебля в начале лета. Затем подождите до осени и после небольших морозов также удалите все листья. Если вы не обрезали цветы лаванды, когда они цвели летом, вы можете обрезать концы растения в начале осени, чтобы ваше растение лаванды сохранило свою форму и выросло еще гуще следующего года. Для этого нужно срезать каждую ветку примерно на 2-3 сантиметра ниже цветка. Когда цветы тысячелистника начинают увядать, вы увидите, что само растение начинает выглядеть непривлекательно. Вы можете срезать его близко к земле, оставив только листья у основания растения. Рудбекия – еще одно самосейное растение, которое может рассеяться по всему саду. Но если вы этого не хотите, вы можете обрезать цветы, когда они увянут, и сократить растение на треть, когда начнутся морозы.

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