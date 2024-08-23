Какие 10 признаков того, что у вас чрезвычайно развитая интуиция: проверьте по списку

Ученые, исследуя тему шестого чутья, обнаружили, что многие открытия и революционные решения были надиктованы именно внутренним голосом – интуицией. Ученые до сих пор изучают эту необычайную способность человека видеть и чувствовать истину. А психологи говорят, что именно благодаря своей интуиции человек делает правильные выборы, которые спасают ему жизнь или приводят к невероятным успехам. Как определить, есть ли у вас внутреннее шестое чутье? Есть 10 признаков, которые говорят о том, что у вас чрезвычайная интуиция, хотя вы можете даже не догадываться об этом.

Какие признаки того, что у вас чрезвычайно развитая интуиция

У вас очень яркие эмоции, вы их прекрасно осознаете и умеете проживать. Для вас совсем не проблема, если вам очень грустно, вы сможете разобраться в этом. Также вы не скрываете своей радости, пытаетесь поделиться ею с другими. Вы четко осознаете свое поведение, умеете руководить своими действиями. У вас есть понимание того, что вы делаете и зачем, вы умеете отслеживать причину-следствие. Вы достаточно внимательны, от вас не скрыть даже малейших мелочей, вы видите то, чего другие люди могут не замечать. Вам достаточно комфортно наедине, хотя вам очень хорошо и в обществе. У вас развита эмпатия, вы умеете сопереживать другим, хорошо понимаете чувства окружающих. Вы имеете дар дипломатии, можете легко договориться с кем угодно, понимая оппонента и принимая его точку зрения. Вам часто снятся цветные сны, очень яркие и незабываемые. Также вы можете видеть сны, которые затем сбываются. Иногда вы можете себя накручивать, вдумывать то, чего не было. Вы – творческая личность, ведь способны замечать красоту в мелочах и повседневной жизни. Вы познаете этот мир через книги, музыку, картины и другие виды искусства. Вы – настоящий оптимист, потому что знаете, что все происходит только к лучшему.

Читайте также:

Вы узнаете, что скрывает ваша личность, как только ответите, какой замок хотите открыть – тест

Каких желаний нужно избавиться после 50, чтобы прожить счастливую, спокойную жизнь

Их оберегают высшие силы: знаки зодиака, которых защищают ангелы-хранители