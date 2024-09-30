Какие 20 благозвучных слов смогут произнести только украинцы: иностранцы сломают язык

Украинский язык богат необычными словами, именно они делают его уникальным.
На странице ресурса "Движение за язык" приведены двадцать украинских слов, которые будут понятны только украинцам. Это уникальные лексемы, соответствий которых вы не найдете ни в одном языке мира.
Какие 20 уникальных слов могут произнести только украинцы
- "Вештатися" – ходить в разных направлениях, где-то бродить.
- "Духмяний" – имеющий сильный, приятный запах; душистый, благоухающий.
- "Кмітливий" – толковый, умный, умеющий хорошо и быстро мыслить.
- "Непереливки" – так говорят о человеке, который попал впросак.
- "Обценьки" – ручное металлическое орудие в виде щипцов с загнутыми внутрь и заостренными концами, которым вытягивают гвозди.
- "Пасіювати" – сердиться или злиться на кого-то.
- "Пуцьвірінок" – птенец, этим словом также называют маленького ребенка.
- "Телепень" — пренебрежительное и ругательное название неуклюжего человека, дурак.
- "Теревенити" – много говорить, болтать.
- "Філіжанка" – чашка.
- "Вирій" – теплые края, куда улетают на зиму птицы.
- "Добродій" – тот, кто помогает.
- "Залізниця" – дорога с рельсовой колеей, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава, железная дорога.
- "Книгарня" – книжный магазин.
- "Кохати" – проявлять глубокую сердечную привязанность, чувствовать; лелеять что-нибудь.
- "Митець" – тот, кто работает в каком-нибудь виде искусства; мастер.
- "Нівроку" – неплохой, ничего себе, неплохо.
- "Олія" – жидкое жировое вещество, добываемое из некоторых растений; масляная краска; смазка.
- "Обіруч" – вместе, обеими руками, с обеих сторон.
- "Шахівниця" – деревянная или картонная доска, на которой играют в шахматы.
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Эти окончания фамилий указывают на то, что ваш род происходит от коренных украинцев.
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