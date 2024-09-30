Какие 20 благозвучных слов смогут произнести только украинцы: иностранцы сломают язык

На странице ресурса "Движение за язык" приведены двадцать украинских слов, которые будут понятны только украинцам. Это уникальные лексемы, соответствий которых вы не найдете ни в одном языке мира.

Какие 20 уникальных слов могут произнести только украинцы

"Вештатися" – ходить в разных направлениях, где-то бродить. "Духмяний" – имеющий сильный, приятный запах; душистый, благоухающий. "Кмітливий" – толковый, умный, умеющий хорошо и быстро мыслить. "Непереливки" – так говорят о человеке, который попал впросак. "Обценьки" – ручное металлическое орудие в виде щипцов с загнутыми внутрь и заостренными концами, которым вытягивают гвозди. "Пасіювати" – сердиться или злиться на кого-то. "Пуцьвірінок" – птенец, этим словом также называют маленького ребенка. "Телепень" — пренебрежительное и ругательное название неуклюжего человека, дурак. "Теревенити" – много говорить, болтать. "Філіжанка" – чашка. "Вирій" – теплые края, куда улетают на зиму птицы. "Добродій" – тот, кто помогает. "Залізниця" – дорога с рельсовой колеей, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава, железная дорога. "Книгарня" – книжный магазин. "Кохати" – проявлять глубокую сердечную привязанность, чувствовать; лелеять что-нибудь. "Митець" – тот, кто работает в каком-нибудь виде искусства; мастер. "Нівроку" – неплохой, ничего себе, неплохо. "Олія" – жидкое жировое вещество, добываемое из некоторых растений; масляная краска; смазка. "Обіруч" – вместе, обеими руками, с обеих сторон. "Шахівниця" – деревянная или картонная доска, на которой играют в шахматы.

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Эти окончания фамилий указывают на то, что ваш род происходит от коренных украинцев.

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