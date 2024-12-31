Какие 3 главных признака того, что отношения следует прекратить: советы психологов

Иногда бывает довольно сложно разорвать отношения, особенно, когда они продолжаются очень долго.

Психологи назвали три самых главных признака того, что отношения нужно завершать, потому что в таких случаях примирения или извинения обычно не помогают.

Как понять, что отношения нужно прекратить: объяснение экспертов

Вы ссоритесь почти каждый день. Если конфликты стали неотъемлемой частью вашей совместной жизни, то стоит задуматься над тем, нужно ли продолжать такие отношения. Когда ссоры случаются чуть ли не каждый день и стали настолько серьезными, что не обходятся без взаимных оскорблений, стоит начать беспокоиться. Ибо никакие извинения или примирения не смогут перекрыть чувство боли от нанесенных оскорблений и неуважения.

Если конфликты стали неотъемлемой частью вашей совместной жизни, то стоит задуматься над тем, нужно ли продолжать такие отношения. Когда ссоры случаются чуть ли не каждый день и стали настолько серьезными, что не обходятся без взаимных оскорблений, стоит начать беспокоиться. Ибо никакие извинения или примирения не смогут перекрыть чувство боли от нанесенных оскорблений и неуважения. Отсутствие доверия. В отношениях очень важно полностью доверять друг другу. Если у одного из вас привычка проверять почту, сообщения и социальные сети своей второй половинки, это лишь вопрос времени, когда ваши отношения прекратят свое существование. Отсутствие доверия может появиться в результате неудачного предыдущего опыта, например, предательства біывшего. Если вы пытаетесь, но все же не можете отпустить прошлое, лучше закончить отношения и не терзать себя и своего партнера.

В отношениях очень важно полностью доверять друг другу. Если у одного из вас привычка проверять почту, сообщения и социальные сети своей второй половинки, это лишь вопрос времени, когда ваши отношения прекратят свое существование. Отсутствие доверия может появиться в результате неудачного предыдущего опыта, например, предательства біывшего. Если вы пытаетесь, но все же не можете отпустить прошлое, лучше закончить отношения и не терзать себя и своего партнера. Между вами практически нет физической близости. Вам становится понятно, что вы не хотите физической близости со своим партнером, или он начал отдаляться. Вы больше не находите общих тем для разговоров, кроме бытовых. Вам становится очень одиноко, особенно тогда, когда партнер находится совсем рядом. А если есть интимная близость, то она больше не доставляет удовольствия, и в паре начинается отчуждение.

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