Какие 3 ингредиента превратят самую бедную почву в плодородный чернозем: советы экспертов

Весна – это идеальное время, чтобы позаботиться о плодородии земли нас в своем огороде для получения большого урожая.

Если земля на вашем огороде крайне истощена или требует дополнительной подкормки, можно воспользоваться натуральным удобрением из трех ингредиентов, которое поможет восстановить ее плодородие. Для приготовления средства понадобятся 3 ингредиента, каждый из которых играет немаловажную роль в улучшении структуры и питательности земли.

Какое удобрение нужно использовать для улучшения плодородия почвы

Костная мука (изготавливается из костей крупного рогатого скота). Это полезное органическое средство содержит кальций, калий, железо, фосфор и азот, крайне необходимые растениям весной для активного роста и развития. Азот способствует наращиванию зеленой массы, укреплению стеблей и листьев овощных культур. А железо, калий, кальций и фосфор вместе улучшают структуру почвы. По своему составу костная мука подобна навозу, но действует быстрее и не имеет неприятного запаха. Для приготовления смеси требуется 2 килограмма такой подкормки.

(изготавливается из костей крупного рогатого скота). Это полезное органическое средство содержит кальций, калий, железо, фосфор и азот, крайне необходимые растениям весной для активного роста и развития. Азот способствует наращиванию зеленой массы, укреплению стеблей и листьев овощных культур. А железо, калий, кальций и фосфор вместе улучшают структуру почвы. По своему составу костная мука подобна навозу, но действует быстрее и не имеет неприятного запаха. Для приготовления смеси требуется 2 килограмма такой подкормки. Древесный пепел – это универсальное природное удобрение, являющееся источником калия, кальция, магния, фосфора и других микроэлементов, необходимых для быстрого роста и развития растений и улучшения структуры почвы. Пепел также помогает нейтрализовать кислотность земли, делает ее более пригодной для выращивания большинства овощных культур. К тому же, он обладает антисептическими свойствами, защищает растения от болезней и вредителей. Для смеси понадобится 2 килограмма золы.

– это универсальное природное удобрение, являющееся источником калия, кальция, магния, фосфора и других микроэлементов, необходимых для быстрого роста и развития растений и улучшения структуры почвы. Пепел также помогает нейтрализовать кислотность земли, делает ее более пригодной для выращивания большинства овощных культур. К тому же, он обладает антисептическими свойствами, защищает растения от болезней и вредителей. Для смеси понадобится 2 килограмма золы. Горчичный жмых получается в результате переработки семян горчицы. Это высококачественная эффективная подкормка, которая насыщает почву питательными веществами и отпугивает вредителей. Горчичный жмых помогает в борьбе с нематодами, проволочниками и другими почвенными насекомыми. Он также улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой. Для смеси понадобится 2 килограмма органики.

Как приготовить и использовать смесь для улучшения плодородия почвы

Чтобы приготовить удобрение, нужно хорошо смешать все составляющие в равных частях. Готовую подкормку необходимо вносить в сухом виде из расчета пять столовых ложек на квадратный метр.

Средство следует равномерно распределить по поверхности земли, после чего участок нужно слегка разрыхлить или неглубоко перекопать. Хорошо производить обработку почвы перед дождем. Или после внесения подкормки следует полить огород, чтобы питательные вещества глубже и быстрее проникли в структуру почвы.

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