Какие 4 фразы оттолкнут любого мужчину: женщинам их лучше не произносить, могут остаться одинокими

Порой женщины остаются одинокими вовсе не потому, что недостаточно привлекательны внешне, не умеют хозяйничать или не воспринимают юмор, другое. Причина может быть гораздо более прозаической, они не правильно выстраивают отношения с мужчинами, не понимают их психологии.

Иногда женщине кажется, что тем или иным поведением, она отстаивает собственное пространство или объясняет и отстаивает собственную жизненную позицию, придерживается принципов. На самом деле своим поведением, разговорами она отталкивает мужчину. Не последнюю роль в этом играют слова, которые женщина часто произносит бездумно, на автомате.

Психологи назвали четыре фразы, которые не нужно говорить партнеру, чтобы сохранить отношения.

Какие четыре фразы могут оттолкнуть партнера

"Ты обязан меня обеспечивать". Большинству женщин, конечно приятно, когда мужчины заботятся о них и обеспечивают их. Но в сегодняшних реалиях считается, что мужчины этого делать не обязаны. Как только мужчина слышит такую фразу, то у него просто исчезает желание хоть что-то делать ради женщины, с которой он находится в отношениях. "А вот другие мужчины..." Метод такого "положительного примера" никогда не работает, поскольку ни одному человеку не нравится, когда его сравнивают с другими. Если вы хотите, чтобы у мужчины накапливалось раздражение к вам, произносите ее почаще. Если ваша цель мотивировать партнера, ищите другие методы воздействия. "Ты некогда...". Если вы так говорите, не столь важно, о чем, людям и мужчинам в том числе не нравятся подобные обобщения. Вместо того чтобы использовать подобные фразы, как, например, "Ты никогда меня не слушаешь", "Ты никогда мне не помогаешь" и т.п. лучше тактично и мягко поговорить о своем недовольстве и своих желаниях. К примеру: "Мне было бы приятно, если бы ты меня выслушал" и "Я хотела бы, чтобы ты мне с этим помог". "Я запрещаю". Эту фразу ненавидят все еще с детства. Мужчина, с которым вы имеете дело уже давно не являетесь ребенком, поэтому запрещать ему что-то вы не имеете права. Если вы будете употреблять подобное выражение постоянно, мужчина, напротив, проявит интерес к запретному.

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