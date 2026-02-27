- Дата публикации
Какие 5 базовых вещей должны быть в гардеробе каждой женщины этой весной: советы стилистов
Какие универсальные вещи помогут создать стильные и современные образы: названы пять элементов гардероба, которые подходят абсолютно всем и сочетаются с чем-либо.
Весна — это идеальное время для обновления гардероба и создания легких, элегантных и современных образов. Стилисты отмечают: совсем не обязательно покупать десятки новых вещей, ведь наиболее эффектные аутфиты создаются из базовой одежды. Именно это позволяет комбинировать вещи без труда, всегда иметь уместный и потрясающий вид — на работе, прогулке или торжественном мероприятии.
Классический тренч
Тренч — это универсальная вещь, которая уже давно перешла в разряд классических. Весной он сочетается буквально со всем: от романтического платья до джинсов и кроссовок. Почему это must-have:
подчеркивает силуэт;
придает образу элегантности в любую погоду;
подходит женщинам всех возрастов.
Самые универсальные цвета — бежевый, мокко, темно-синий.
Высококачественная белая рубашка
Стилисты называют ее «молчаливой основой стиля». Весной она работает как соло, так и в многослойных образах. Достоинства:
сочетается с джинсами, юбками, шортами, жакетами;
придает образу свежести и аккуратности;
может являться базой как для офисного стиля, так и casual.
Выбирайте модель из качественного хлопка или льна.
Джинсы прямого кроя
Именно эти фасоны признаны универсальными и комфортными. Почему они нужны:
визуально вытягивают силуэт;
подходят под любую обувь — кеды, балетки, босоножки;
создают современный и одновременно элегантный образ.
Избегайте слишком узких моделей, они уже давно вышли из моды.
Базовый лонгслив или тонкий трикотажный свитер
Весна часто капризна, поэтому легкие трикотажные вещи спасают в прохладные дни. Плюсы:
комфорт, дышащая ткань;
минималистичный вид, вписывающийся в любой стиль;
прекрасно работает в сочетании с тренчем или жакетом.
Лучшие цвета: молочный, графитовый, светло-серый.
Удобные универсальные ботинки или лоферы
Обувь — основа всего образа. Весной стилисты рекомендуют делать ставку на минималистические модели без лишних деталей. Чем они хороши:
подходят как к брюкам, так и к юбкам;
придают образу аккуратности;
комфортны для ежедневного ношения.
Лоферы с квадратным носком или базовые кожаные ботинки — самый удачный выбор.