Какие 6 растений из вашего сада нужно обязательно обрезать в сентябре: советы экспертов
Осенняя обрезка деревьев и кустов — это не только забота о внешнем виде сада, но и залог его здоровья и высокой урожайности в следующем сезоне.
Сентябрь — это время, когда сад требует особого внимания. Осенняя обрезка помогает подготовить деревья и кустарники к зиме, сохранить их здоровье и обеспечить обильное плодоношение в следующем году. Эксперты советуют не медлить и именно в начале осени провести обрезку шести самых распространенных садовых культур.
Какие деревья, кустарники и цветы нужно обязательно обрезать в сентябре: советы садоводам
Малина. После сбора урожая малина теряет силы, и старые побеги мешают образованию новых. В сентябре нужно срезать ветки, которые уже плодоносили, оставив молодые побеги. Это поможет растению хорошо перезимовать и подарит богатый урожай на следующее лето.
Смородина. Черная и красная смородина быстро загущаются. Сентябрьская обрезка предполагает удаление сухих и слабых ветвей, а также растущих внутрь куста. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний.
Крыжовник, как и смородина, требует регулярного прореживания. В сентябре обрезают старые ветки старше 5 лет и лежащие на земле. Благодаря этому куст получит больше света, а ягоды в следующем сезоне будут больше и слаще.
Виноград. Осенняя обрезка винограда в сентябре помогает сформировать лозу и снять излишнюю нагрузку. Удаляют слабые побеги и лишние отростки, не приносящие плодов. Это стимулирует развитие сильных ветвей, которые дадут сладкую кисть в следующем году.
Розы. Сентябрьская обрезка роз — важный этап подготовки к зиме. Удаляют засохшие и поврежденные побеги, а также остатки отцветших цветов. Это укрепит куст и поможет избежать развития болезней в холодный сезон.
Яблони. В сентябре проводят санитарную обрезку яблонь, срезают сухие, сломанные и больные ветви. Также убирают дикие побеги, появляющиеся у основания ствола. Благодаря этому дерево лучше зимует и меньше страдает от вредителей.
Календарь осенней обрезки кустов и деревьев в сентябре 2025 года
15-20 сентября — обрезка малины после сбора урожая.
15-25 сентября — смородина и крыжовник: прореживание и удаление старых веток.
15-25 сентября — виноград: формирование лозы, удаление слабых побегов.
15-25 сентября — розы: санитарная обрезка и удаление отцветших цветов.
20-30 сентября — яблони: срезка сухих и больных ветвей, уборка диких побегов.