Какие 6 растений из вашего сада нужно обязательно обрезать в сентябре: советы экспертов

Сентябрь — это время, когда сад требует особого внимания. Осенняя обрезка помогает подготовить деревья и кустарники к зиме, сохранить их здоровье и обеспечить обильное плодоношение в следующем году. Эксперты советуют не медлить и именно в начале осени провести обрезку шести самых распространенных садовых культур.

Малина. После сбора урожая малина теряет силы, и старые побеги мешают образованию новых. В сентябре нужно срезать ветки, которые уже плодоносили, оставив молодые побеги. Это поможет растению хорошо перезимовать и подарит богатый урожай на следующее лето.

Смородина. Черная и красная смородина быстро загущаются. Сентябрьская обрезка предполагает удаление сухих и слабых ветвей, а также растущих внутрь куста. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний.

Крыжовник, как и смородина, требует регулярного прореживания. В сентябре обрезают старые ветки старше 5 лет и лежащие на земле. Благодаря этому куст получит больше света, а ягоды в следующем сезоне будут больше и слаще.

Виноград. Осенняя обрезка винограда в сентябре помогает сформировать лозу и снять излишнюю нагрузку. Удаляют слабые побеги и лишние отростки, не приносящие плодов. Это стимулирует развитие сильных ветвей, которые дадут сладкую кисть в следующем году.

Розы. Сентябрьская обрезка роз — важный этап подготовки к зиме. Удаляют засохшие и поврежденные побеги, а также остатки отцветших цветов. Это укрепит куст и поможет избежать развития болезней в холодный сезон.