Какие 6 запахов негативно влияют на здоровье кошек: об этом мало кто знает

Растения — мята, эвкалипт, розмарин, лаванда и герань, могут вызвать непереносимость у кошек. Так как такие растения выделяют фитонциды. Эти вещества вызывают раздражение слизистых дыхательных путей у животных. Также могут быть опасными для здоровья домашних любимцев валериана и жимолость, хотя пушистики очень любят эти растения.

Кофе. Кофейные зерна содержат органические вещества, которые очень токсичны для кошек. Особенно животные боятся молотого кофе, он крайне неприятен для их чувствительного носа. Также необходимо следить, чтобы кошка не слизала остатки кофе. Ибо кофеин даже в маленьких дозах может вызвать у животного судороги, рвоту, тахикардию и дрожь.

Бытовая химия. Вдыхание средств, в составе которых содержатся агрессивные химические вещества, может вызвать у животного аллергию, ожоги дыхательных путей и отравление. Наибольшую неприязнь кошек вызывают продукты с содержанием хлора, аммиака и едких ароматизаторов. Если в доме есть домашний любимец, необходимо позаботиться о том, чтобы моющие средства были безопасными для него.

Табак. Кошки не любят как запах дыма, так и аромат растения. К тому же, табачный дым содержит химические соединения, вызывающие заболевание дыхательных путей животного. Если в доме есть кошка, следует воздержаться от курения в помещении любых табачных изделий.

Бананы. Да, это может быть странно, но кошки не любят запах бананов. Больше всего их отпугивают перезрелые плоды. В их кожуре содержится компонент, аромат которого очень похож на ацетон. Человек его не чувствует, а вот чувствительный нос кошки мгновенно улавливает этот запах.