Какие 7 признаков указывают на то, что стиральная машинка скоро сломается: об этом нужно знать

Бытовая техника имеет срок эксплуатации и часто сигнализирует о том, что вскоре произойдет поломка.

Эксперты выделяют семь типичных признаков, которые могут указывать на то, что вскоре нужно будет покупать новую стиралку. Об этом пишет ресурс "24 Канал" со ссылкой на Tom's Guide.

Какие 7 признаков того, что стиральная машинка может сломаться и придется покупать новую

Необычные звуки во время стирки. Если стиральная машина работает слишком громко, это указывает на то, что барабан начал вращаться быстрее. Это может стать сигналом того, что прибор требует вмешательства мастера. Одежда плохо стирается. Это может означать, что машина плохо сливает воду, поэтому одежда остается грязной после стирки. Так как в барабане остаются дольки грязи. Надо проверить фильтр, возможно, он забился или прибор требует замены. Барабан плохо вращается. Здесь может быть проблема износа двигателя, поэтому стиралка не может набрать обороты. Также не исключена поломка системы давления, ее можно почистить самостоятельно или вызвать мастера. Стиралка подтекает. Если во время стирки или после стирки под прибором возникает лужа, на это есть две причины. Может, отошел сливной шланг, это очень легко исправить. А может быть, что срок эксплуатации прибора истекает, поэтому стоит позаботиться о его замене. Неприятный запах после стирки сигнализирует о том, что внутри стиральной машинки есть плесень. Стиралку нужно чистить специальными или подручными средствами и не закрывать дверцу, пока она не просохнет. Выросли счета за воду. Если стиральная машинка неисправна, она может использовать слишком много воды. А это отразится на счетах за коммунальные услуги. Истек срок службы. Эксперты отмечают, что средний срок службы стиральной машины – 10 лет. Если стиральная машинка еще работает, это очень хорошо. Однако следует быть готовыми к тому, что она может сломаться в любой момент.

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