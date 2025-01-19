Какие 8 вещей могут сломать стиральную машинку одним махом: их нельзя класть в барабан

Чтобы не уничтожить свою помощницу, не следует класть в барабан стиралки эту одежду.

Многие кладут в стиральную машинку абсолютно все вещи, не задумываясь о последствиях. Однако такое отношение к бытовому прибору может привести к его поломке. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Добрые Новости", какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке-автомат.

Названы 8 вещей, которые нельзя стирать в стиральной машинке

Одежда с шерстью домашних питомцев. Одежду нужно чистить от шерсти и ворса перед стиркой в машинке, и вот почему. Во-первых, может забиться слив в стиралке. А во-вторых, шерсть не отстрирывается, а налипает еще больше. Подушки с эффектом памяти. Эту вещь вообще нельзя стирать. Если вы положите такую подушку в барабан, ее форма и структура испортятся и польза изделия будет потеряна навсегда. А если ткань подушки порвется, наполнитель просто забьет фильтры стиральной машинки. Водонепроницаемая одежда во время стирки будет задерживать в барабане воду. Поэтому цикл стирки может сбиться, что приведет к поломке прибора. Одежда с блестками и камнями. Во время стирки такой декор легко отлетает, особенно приклеенный, а не пришитый. Таким образом, вещи будут безнадежно испорчены, а стиралка может сломаться. Вещи с пятнами от легковоспламеняющихся веществ. Если на одежде есть пятна от бензина или керосина, во время стирки они могут загореться. Такие загрязнения нужно выводить вручную перед отправкой вещей в барабан. Маленькие вещи. Эксперты не рекомендуют стирать в машинке вещи меньше перчаток. Также перед стиркой обязательно проверяйте карманы и вытаскивайте все безделушки, так как они засоряют слив, что приводит к поломке прибора. Коврики с резиновой основой и другие резиновые вещи могут порваться во время стирки и забить сливное отверстие стиральной машинки. Бюстгальтеры. Такая вещь может зацепиться за барабан и повредить его. К тому же, сам бюстгальтер будет безнадежно испорчен, поэтому его надо стирать в специальном мешочке.

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