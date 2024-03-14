Какие ароматы привлекают мужчин: 6 запахов, которые они готовы вдыхать снова и снова

Мужчины предпочитают как сладкие, так и мускусные ароматы. Однако они также являются поклонниками естественных запахов тела.

Клеопатра, наполнившая свой корабль лепестками роз, пробираясь сквозь них по колено, чтобы встретиться с Марком Антонием, доказывает, что соблазнительность заложена в истории парфюмерии, не правда ли? Что ж, если вы не верите Клеопатре и Марку, наука с тех пор также доказала, что некоторые ароматы могут влиять на привлекательность человека.

ТСН.ua предлагает вам несколько самых удивительных ароматов, которые делают женщин обольстительными и привлекательными для мужчин, согласно сайту Ninu-perfum.com.

Ваниль

Мягкая, сладкая, но сильная и интенсивная. Ваниль универсально вызывает ощущение счастья и доказано, что она привлекает внимание людей. Некоторые эксперты говорят, что это естественный афродизиак с доказанной способностью соблазнять и даже усиливать возбуждение. Естественный усилитель либидо используется с 1700-х годов, когда врачи рекомендовали его пациентам мужского пола для обеспечения потенции.

Розовое масло

Редко можно найти аромат, который бы больше ассоциировался с любовью и романтикой, чем сама роза. Считается, что этот вид цветов был создан богиней любви Афродитой. Согласно легенде, ее слезы и кровь ее любимого Адониса оросили землю, из которой выросли красные розы. С этого момента они стали символом любви до самой смерти. Сам аромат очень изящный, но при этом эмоционально приподнятый. Это связано с тем, что розовое масло помогает циркуляции и кровотоку.

Мускус

Мускус – самый плотский из всех ароматических ингредиентов. Сначала мускус собирали из половых желез самцов мускусных оленей. И, видимо, он пах довольно ужасно, пока его не выдерживали в водке по крайней мере несколько месяцев или даже лет. Сегодня такие вещи абсолютно неприемлемы, и мы больше не используем ингредиенты животного происхождения. Однако запах все еще остается. Каким бы странным ни было его происхождение, мускус и сегодня остается популярным, всегда мягким и сексуальным синтетическим ароматом.

Сандаловое дерево

Сандаловое дерево имеет очень характерный, сливочный и мягкий аромат. Родом с Востока, он широко используется как афродизиак для лечения импотенции и снятия тревоги. В сочетании с мягкими цветочными ароматами, такими как орхидеи, сандал делает женщин очаровательными для мужчин.

Жасмин

Жасмин может повысить уровень настроения, являющегося важной составляющей привлекательности. Он также является известным афродизиаком и часто используется в парфюмерии, поскольку имеет насыщенный сладкий запах, который согревает и соблазняет. Некоторые эксперты даже утверждают, что жасмин — самый чувственный из всех природных ароматов. Это потому что жасмин содержит химическое вещество индол. Растение выделяет это соединение с сильным запахом, чтобы привлечь насекомых-опылителей. Оказывается, индол находится и в человеческом организме.

Ваш природный аромат

Эксперты выяснили, что мужчины сходятся во мнении о том, сколь привлекательными они считают запахи женского тела. Женщины с более высоким уровнем эстрогена и более низким уровнем прогестерона, по их мнению, выделяли более привлекательный запах. Таким образом, исследование пришло к выводу, что запах тела действует как достоверная подсказка о потенциальной фертильности. Даже если вы пользуетесь дезодорантом без запаха, стираете одежду в стиральном порошке без ароматизаторов и вообще держитесь подальше от духов, вы все равно выделяете особый аромат, который может быть привлекательным для мужчин.

Раньше мы писали о пяти лечебных запахах, которые облегчают боль, поднимают настроение, проясняют сознание, снимают стресс.

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