Какие бананы ни в коем случае нельзя покупать: их нужно обходить десятой дорогой

Бананы являются одними из самых популярных фруктов в мире, ведь они питательные, сладкие и доступны в любое время года. Однако далеко не все плоды одинаково полезны и безопасны. Некоторые могут быть перезрелыми, неправильно храниться или даже иметь признаки порчи, которые часто игнорируют покупатели. Поэтому важно знать, какие бананы лучше оставить на полке магазина, чтобы не испортить здоровье и не потратить деньги зря.

Какие бананы не стоит покупать: главные признаки опасных и некачественных плодов

Бананы с трещинами на кожуре. Если на бананах глубокие трещины или повреждения, такие плоды лучше не покупать. Через открытую кожуру во внутрь легко попадают бактерии и грязь. Особенно опасны плоды, которые уже начали подтекать или на них имеются липкие участки.

Плоды с большими темными пятнами. Небольшие черные пятнышки свидетельствуют о спелости, но большие темные пятна — это уже признак перезревания или неправильного хранения. У таких бананов часто темная мякотью, неприятный привкус и они могут быстро портиться.

Бананы с сероватым и тусклым оттенком. У качественных бананов — яркая желтая кожура. Если плоды тусклые, серые или неестественного цвета, это может свидетельствовать о неправильной транспортировке или переохлаждении. Такие бананы часто теряют вкус и полезные свойства.

Слишком мягкие бананы. Если фрукт сильно продавливается пальцами, значит. он уже перезрел. Внутри могут начинаться процессы брожения, поэтому вкус становится неприятным. Такие бананы быстро темнеют и могут вызвать проблемы с пищеварением.

Бананы с запахом брожения. Свежие плоды обладают легким сладким ароматом. Если от бананов ощущается резкий кислый или винный запах, это свидетельствует о начале порчи. Покупать такие фрукты не стоит даже по большой скидке.

Зеленые бананы. Полностью зеленые бананы содержат много крахмала и тяжелее перевариваются. Кроме того, они часто не приобретают полноценный вкус даже после созревания дома. Лучше выбирать плоды с равномерным желтым цветом и небольшим количеством темных точек.

Как выбрать качественные бананы

Качественные и вкусные бананы должны быть упругими, без повреждений и резкого запаха. Кожура должна быть ровной, без трещин и больших темных пятен. Также следует обращать внимание на плодоножку: если она свежая и не пересохшая, бананы будут вкуснее и дольше будут храниться.

