Какие бананы нужно обходить десятой дорогой: их ни в коем случае нельзя покупать

Бананы кажутся одним из самых безопасных и простых фруктов: купил, очистил и съел. Но не все плоды одинаково полезны, некоторые могут быть перезрелыми, испорченными или даже опасными для здоровья. В магазине иногда попадаются бананы, которые лучше оставить на полке, даже если они выглядят привлекательно. Есть несколько признаков, которые помогут избежать испорченного продукта и всегда выбирать действительно качественные фрукты.

Бананы с почерневшими кончиками и вздутыми ребрами. Если концы банана стали темными или даже черными, а сам фрукт стал ребристым — это признак того, что плод долго сохранялся в ненадлежащих условиях. Такое потемнение не связано с обычным созреванием; оно свидетельствует о переохлаждении или подмерзании. Мякоть в таких бананах становится водянистой, безвкусной и очень быстро портится.

Фрукты с большими темными пятнами на кожуре. Небольшие точечки — это нормально. Но большие коричневые или фиолетовые пятна означают ушиб, гниение или внутреннее повреждение. Внутри таких бананов может быть фактически каша. Часто такие плоды имеют кисловатый или дрожжевой запах — это явный признак начала брожения.

Сероватые бананы. Если у банана ненатуральный серо-бурый оттенок кожуры, его точно замораживали. После заморозки плод теряет вкус, текстуру и полезные вещества. Внутри мякоть выглядит, как вареная. Такие фрукты не подходят ни для еды, ни для выпечки.

Бананы с зелеными прожилками, которые не созревают. Зеленые бананы — не проблема, если они просто созрели. Но если на желтом плоде остаются яркие зеленые полосы, это сигнал нарушенной технологии созревания. Такие бананы собирают слишком рано или неправильно транспортируют. Они никогда не станут сладкими, будут оставаться жесткими и пресными.