Кошелек / © УНІАН

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Согласно народным приметам, некоторые банкноты могут привлечь финансовые трудности и отпугнуть благополучие. Речь идет не только о порванных или изношенных деньгах, но и о случайно найденных купюрах, выигрышах в лотерею и банкнотах, которые уже вышли из обращения.

Об этих поверьях рассказывает издание «Радио Трек».

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Порванные и изношенные купюры

Согласно народным приметам, поврежденные и сильно изношенные банкноты якобы привлекают финансовые неудачи и бедность. Поэтому их не рекомендуется оставлять среди остальных денег в кошельке.

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Если такие купюры есть, по поверьям рекомендуется хранить их отдельно, а по возможности — обменять на пригодные к использованию банкноты.

Случайно найденные деньги

Отдельное предупреждение касается купюр, найденных на улице. По поверьям, они могут нести негативную энергетику человека, который их потерял. Считается, что потеря денег огорчает владельца, а его переживания якобы оставляют след на самой банкноте.

Поэтому найденные деньги рекомендуется не добавлять к собственным сбережениям, а хранить отдельно.

Банкноты, выведенные из обращения

Не рекомендуется хранить вместе с повседневными деньгами купюры, утратившие платежную силу. Согласно приметам, такие банкноты символизируют деньги, которые больше не работают, а значит, могут препятствовать финансовому благополучию.

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Их предлагают сохранить отдельно в качестве сувениров или исторических памятников. Если же банкноты ещё подлежат обмену, лучше воспользоваться такой возможностью.

Деньги, выигранные в лотерею

Несмотря на то, что выигрыш обычно ассоциируется с удачей, народные поверья трактуют такие деньги иначе. Считается, что купюры, полученные благодаря лотерее или азартной игре, обладают энергетикой «легких денег» и якобы могут отпугивать богатство.

Поэтому выигранные банкноты также не рекомендуется хранить в кошельке вместе со своими сбережениями.

Стоит отметить, что все эти рекомендации основаны на народных верованиях и суевериях, а не на научно подтверждённых закономерностях.

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Напомним, что появление вороны возле дома издавна привлекало внимание людей. Эту птицу связывали с новостями, переменами в жизни, гостями и даже предупреждениями о непогоде. Особое значение наши предки придавали тому, где именно села ворона, как долго оставалась возле дома и что делала.

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