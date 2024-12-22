Какие биологические фрукты мы ошибочно считаем овощами: об этом почти никто не знает

Помидоры

В энциклопедии "Britannica" отмечается, что фрукты – это плоды цветущих растений, которые появились после их опыления, а овощи – это съедобные части культуры, такие как листья, стебли и корни. Однако помидоры занимают неопределенное место в этой классификации растений. Технически их плоды можно назвать фруктами, потому что они развиваются из цветка и растут на травянистых кустах. Впрочем, несмотря на ботаническую классификацию, все же помидор традиционно считается овощем.

Огурцы

Огурец также согласно ботанической классификации относится к фруктам. Весьма любопытно, что в странах Азии огурец употребляется как десерт. Он относится к семейству тыквенных растений и считается ложной ягодой с плодовым ложем, хотя совсем не сладкий.

Кукуруза

Это однолетняя культура из семейства злаковых. Ее можно есть, просто сварив кочаны, или в виде каши. Также из кукурузной муки делают хлопья, выпечку и снеки. Хотя на самом деле это фрукт, потому что каждое зерно кукурузного кочана – это семена, а весь кочан развивается из цветка. Поэтому кукурузу можно считать сухим фруктом.

Авокадо

С точки зрения ботаники, авокадо – это фрукт, который считается ягодой, имеющей одно семя. Авокадо состоит из кожуры, мякоти и семян с эндокарпией – тонким окружающим ее слоем. Плод растет на дереве и формируется из завязи цветка. Мякоть у авокадо появляется не сразу, она нарастает в процессе роста плода. Именно она обеспечивает защиту и питание семян, которые находятся внутри. Мякоть авокадо едят сырой, ее добавляют в салаты, соусы, бутерброды, мороженое и смузи.

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