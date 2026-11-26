Кровянка / © ТСН

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С приближением зимы меняются не только сезонные меню ресторанов, но и кулинарные предпочтения. В ближайшие месяцы популярность будут приобретать необычные сочетания продуктов, традиционные блюда и рецепты, которые еще недавно могли показаться странными. Среди главных гастротрендов сезона — кровянка, сардины, соленые булочки и даже перевернутый чизкейк.

О гастрономических тенденциях зимы 2026-2027 пишет The Guardian, собравший прогнозы относительно продуктов и блюд, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.

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Что будет популярным в еде зимой 2026-2027

Соленые булочки

Одним из неожиданных хитов сезона может стать корейская выпечка согим-панга. Это мягкие булочки, внутрь которых укутывают кусочек холодного соленого масла. Во время выпекания масло тает, образуя золотистую хрустящую корочку снизу, в то время как середина остается нежной и воздушной.

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Лапша, которую готовят в холодной воде

Азиатские кулинарные тенденции продолжают оказывать влияние на мировую гастрономию. В этот раз внимание привлекла японская лапша Hiyashi, для приготовления которой не нужна горячая вода. Продукт уже приобрел популярность в Японии, а теперь может стать трендом и в других странах.

венгерский гуляш / © Credits

Гуляш

В зимнем меню снова появится классика — венгерский гуляш. Его готовят из говядины, лука, паприки и тмина. Кушанье рекомендуют подавать с хлебными кнедликами, яичной лапшой, дерунами или обычным белым хлебом.

Черный кунжут / © Freepik

Черный кунжут

Этот продукт может потеснить привычные белые семена. На самом деле речь идет о том же кунжуте, но неочищенном. Он имеет более выразительный ореховый аромат и более насыщенный вкус. Черный кунжут предлагают добавлять в салаты, роллы и выпечки, а также использовать кунжутное масло для заправок.

Сардины / © Фото из открытых источников

Сардины

Недорогая рыба, ранее не считавшаяся особым гастрономическим продуктом, превратилась в популярный ингредиент. Социальные сети способствовали росту интереса к сардинам, которые теперь используют для приготовления намазок, салатов и пасты. Среди вариантов — блюдо с кедровыми орехами по рецепту британского повара Джейми Оливера.

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Перевернутый чизкейк

Тренд на перевернутые десерты достался и творожным пирогам. Если перевернутыми пирогами уже никого не удивить, то такой способ подачи чизкейки пока остается необычным. Впрочем, по оценке The Guardian, десерт стоит внимания.

Кровянка

Кровяная колбаса, известная в Украине также как кишка, неожиданно попала в список модных блюд. Ее популярность связывают с тенденцией от носа к хвосту — использованием в кулинарии разных съедобных частей животного, а не только привычных мясных кусков. К этому направлению относятся блюда из печени, сердца, почек, языка и других субпродуктов.

Сэндвичи с арахисовой пастой, джемом и беконом

Еще один тренд с ностальгическим оттенком — любимые сэндвичи Элвиса Пресли. Для их приготовления багет разрезают вдоль, смазывают арахисовой пастой, добавляют джем и хрустящие ломтики бекона. Такое сочетание сладкого и соленого снова привлекает гурманов.

Хрустящий рис

Корка, часто образующаяся на дне кастрюли во время приготовления риса, теперь стала самостоятельным кулинарным трендом. Техника получения хрустящего риса давно существует в разных кухнях мира, но этой зимой она снова окажется в центре внимания.

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Жженый мед

После популярности острого меда кулинарные опыты перешли к карамелизации этого продукта. Во время нагрева мед темнеет и приобретает дымные, кофейные и карамельные нотки с легкой горчинкой. Его используют как дополнение к баскскому чизкейку, пахлаве или запеченной капусте.

Фаршированный лук

Вместо привычных голубцов и фаршированного перца этой зимой предлагают готовить лук с начинкой. Рецепты отличаются в зависимости от страны: в Турции используют бараний фарш со специями, во Франции — свиную колбасную начинку с чесноком и зеленью, а в Греции — рис, тмин и петрушку.

Какие продукты и блюда выходят из моды

Не все обычные ингредиенты останутся актуальными этой зимой. The Guardian также назвал продукты и кулинарные сочетания, интерес к которым будет постепенно уменьшаться.

Тыквенные специи

Традиционные смеси корицы и молотого имбиря, которые ассоциируются с осенними напитками и десертами, будут уступать более сложным ароматам. В моде будут пряные смеси для чая с аджваном, черным кардамоном и туласи — священным базиликом.

Укроп и петрушка / © Pixabay

Укроп

Эта зелень, часто сопровождающая маринованные и квашеные овощи, попала в список антитрендов. Главной пряной травой сезона должен стать майоран. Его рекомендуют использовать для приготовления запеченных овощей, мяса и соусов.

Профитроли с соленой начинкой / © фото: Bene Gusto

Заварной крем

Эклеры, пирожные, торты и другие десерты с большим количеством заварного крема будут постепенно терять популярность. Альтернативой может стать печенье с джемом и кокосом.

Заварной крем / © ТСН.ua

Чипсы с необычными вкусами

Эксперименты с ароматами просеко, имбирного печенья или брюссельской капусты больше не считают модными. Если выбирать необычные снеки, то лучше обратить внимание на более изысканные вкусы — например, лобстера или пряной сливы.

Свинина, завернутая в беконе

Вместо привычных колбасок в беконе и мясных рулетах, гастрономические эксперты предлагают другие сочетания. Среди альтернатив — сыр халуми в панчетти, козлобородник в гуанчале или фаршированные сыром халапеньо, завернутые в хамон серрано.

Напомним и о скором салате к праздничному столу из четырех ингредиентов, а именно, копченой курицы, ананаса, кукурузы и майонеза.

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