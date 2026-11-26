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Какие блюда готовить зимой 2026-2027: эти продукты — на пике популярности (фото)
The Guardian назвал гастрономические тренды и антитренды грядущей зимой. Почему в моде будут кровянка и сардины, а укроп и заварной крем будут терять популярность?
С приближением зимы меняются не только сезонные меню ресторанов, но и кулинарные предпочтения. В ближайшие месяцы популярность будут приобретать необычные сочетания продуктов, традиционные блюда и рецепты, которые еще недавно могли показаться странными. Среди главных гастротрендов сезона — кровянка, сардины, соленые булочки и даже перевернутый чизкейк.
О гастрономических тенденциях зимы 2026-2027 пишет The Guardian, собравший прогнозы относительно продуктов и блюд, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.
Что будет популярным в еде зимой 2026-2027
Соленые булочки
Одним из неожиданных хитов сезона может стать корейская выпечка согим-панга. Это мягкие булочки, внутрь которых укутывают кусочек холодного соленого масла. Во время выпекания масло тает, образуя золотистую хрустящую корочку снизу, в то время как середина остается нежной и воздушной.
Лапша, которую готовят в холодной воде
Азиатские кулинарные тенденции продолжают оказывать влияние на мировую гастрономию. В этот раз внимание привлекла японская лапша Hiyashi, для приготовления которой не нужна горячая вода. Продукт уже приобрел популярность в Японии, а теперь может стать трендом и в других странах.
Гуляш
В зимнем меню снова появится классика — венгерский гуляш. Его готовят из говядины, лука, паприки и тмина. Кушанье рекомендуют подавать с хлебными кнедликами, яичной лапшой, дерунами или обычным белым хлебом.
Черный кунжут
Этот продукт может потеснить привычные белые семена. На самом деле речь идет о том же кунжуте, но неочищенном. Он имеет более выразительный ореховый аромат и более насыщенный вкус. Черный кунжут предлагают добавлять в салаты, роллы и выпечки, а также использовать кунжутное масло для заправок.
Сардины
Недорогая рыба, ранее не считавшаяся особым гастрономическим продуктом, превратилась в популярный ингредиент. Социальные сети способствовали росту интереса к сардинам, которые теперь используют для приготовления намазок, салатов и пасты. Среди вариантов — блюдо с кедровыми орехами по рецепту британского повара Джейми Оливера.
Перевернутый чизкейк
Тренд на перевернутые десерты достался и творожным пирогам. Если перевернутыми пирогами уже никого не удивить, то такой способ подачи чизкейки пока остается необычным. Впрочем, по оценке The Guardian, десерт стоит внимания.
Кровянка
Кровяная колбаса, известная в Украине также как кишка, неожиданно попала в список модных блюд. Ее популярность связывают с тенденцией от носа к хвосту — использованием в кулинарии разных съедобных частей животного, а не только привычных мясных кусков. К этому направлению относятся блюда из печени, сердца, почек, языка и других субпродуктов.
Сэндвичи с арахисовой пастой, джемом и беконом
Еще один тренд с ностальгическим оттенком — любимые сэндвичи Элвиса Пресли. Для их приготовления багет разрезают вдоль, смазывают арахисовой пастой, добавляют джем и хрустящие ломтики бекона. Такое сочетание сладкого и соленого снова привлекает гурманов.
Хрустящий рис
Корка, часто образующаяся на дне кастрюли во время приготовления риса, теперь стала самостоятельным кулинарным трендом. Техника получения хрустящего риса давно существует в разных кухнях мира, но этой зимой она снова окажется в центре внимания.
Жженый мед
После популярности острого меда кулинарные опыты перешли к карамелизации этого продукта. Во время нагрева мед темнеет и приобретает дымные, кофейные и карамельные нотки с легкой горчинкой. Его используют как дополнение к баскскому чизкейку, пахлаве или запеченной капусте.
Фаршированный лук
Вместо привычных голубцов и фаршированного перца этой зимой предлагают готовить лук с начинкой. Рецепты отличаются в зависимости от страны: в Турции используют бараний фарш со специями, во Франции — свиную колбасную начинку с чесноком и зеленью, а в Греции — рис, тмин и петрушку.
Какие продукты и блюда выходят из моды
Не все обычные ингредиенты останутся актуальными этой зимой. The Guardian также назвал продукты и кулинарные сочетания, интерес к которым будет постепенно уменьшаться.
Тыквенные специи
Традиционные смеси корицы и молотого имбиря, которые ассоциируются с осенними напитками и десертами, будут уступать более сложным ароматам. В моде будут пряные смеси для чая с аджваном, черным кардамоном и туласи — священным базиликом.
Укроп
Эта зелень, часто сопровождающая маринованные и квашеные овощи, попала в список антитрендов. Главной пряной травой сезона должен стать майоран. Его рекомендуют использовать для приготовления запеченных овощей, мяса и соусов.
Заварной крем
Эклеры, пирожные, торты и другие десерты с большим количеством заварного крема будут постепенно терять популярность. Альтернативой может стать печенье с джемом и кокосом.
Чипсы с необычными вкусами
Эксперименты с ароматами просеко, имбирного печенья или брюссельской капусты больше не считают модными. Если выбирать необычные снеки, то лучше обратить внимание на более изысканные вкусы — например, лобстера или пряной сливы.
Свинина, завернутая в беконе
Вместо привычных колбасок в беконе и мясных рулетах, гастрономические эксперты предлагают другие сочетания. Среди альтернатив — сыр халуми в панчетти, козлобородник в гуанчале или фаршированные сыром халапеньо, завернутые в хамон серрано.
Напомним и о скором салате к праздничному столу из четырех ингредиентов, а именно, копченой курицы, ананаса, кукурузы и майонеза.