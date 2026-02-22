ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Какие блюда категорически запрещено готовить в фольге и почему

Мы привыкли использовать фольгу в приготовлении блюд, но вместо нее лучше выбирать стекло, керамику или пергамент, которые совсем не вредны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Фольга может испортить ужин

Фольга может испортить ужин / © Pixabay

Хозяйки часто используют алюминиевую фольгу на кухне для приготовления различных блюд. Однако некоторую пищу в ней нельзя готовить, и для этого есть определенные причины.

Об этом пишет Real Simple.

Первое правило — не использовать фольгу в микроволновке. Во время нагрева она может искрыть, повредить технику или вызвать пожар. Также не следует хранить в ней готовую пищу, ведь она не обеспечивает полной герметичности. Лучше выбирать стеклянные контейнеры, которые безопасны для нагревания и хранения.

Особую опасность представляют кислые продукты. Лимон, томаты, уксус и маринады ускоряют выделение попадающего в пищу алюминия. Это же касается соленых блюд — ветчина, соленое мясо или другие подобные продукты могут потерять безопасность. Эксперты объясняют, что кислая и соленая среда активирует металл, и он переходит в пищу быстрее.

Большинство из нас готовят рыбу в фольге, а если в маринаде есть лимон, то блюдо рискует напитаться алюминием. А еще фольга хорошо сохраняет влагу, но тепло пропускает неравномерно, поэтому морепродукты могут не допекаться.

Остатки пищи тоже не следует использовать в фольге, лучше держать их в контейнерах. Также следует знать, что блюда, которые готовятся длительно под влиянием высоких температур увеличивают попадание алюминия в блюдо. Именно поэтому специалисты советуют делать подкладку из пергамента между фольгой и продуктом.

