Какие болезни могут угрожать каждому знаку зодиака: объяснение астрологов

Какие болезни угрожают каждому знаку зодиака / © www.freepik.com/free-photo

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Хотя современная медицина не ставит астрологию на первое место, все же многие замечают, что представители одного знака зодиака имеют подобные проблемы со здоровьем. Астрологи объясняют это влиянием планет и стихий. Рассказываем, каким заболеваниям подвержен каждый знак и как минимизировать риски.

Овен

Овны имеют уязвимую зону — это голова и опорно-двигательный аппарат. Их могут беспокоить мигрени, шейный остеохондроз и воспаление суставов. Овнам следует избегать перегрузок, регулярно разминать шею и плечи, добавить в рацион белок, кальций и омега-3.

Телец

Тельцы могут сталкиваться с нервными срывами и депрессивными состояниями, так как имеют склонность к накоплению эмоций. Им следует хорошо спать, практиковать осознанность и при необходимости обращаться к психологу.

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Близнецы

Их слабые зоны — это легкие и иммунная система. Близнецов могут беспокоить частые простуды, бронхиты, общая слабость. Этот знак должен закаляться, выполнять дыхательные упражнения и больше гулять на открытом воздухе.

Рак

Раки испытывают проблемы с пищеварением и щитовидной железой. Их здоровье часто зависит от настроения. Ракам нужно есть продукты с содержанием йода, не переутомляться и почаще посещать эндокринолога.

Лев

Уязвимые места всех Львов — это печень и сердечно-сосудистая система. Чрезмерное употребление алкоголя и жирной пищи может нанести вред. Что поможет: питание, богатое овощами, отказ от алкоголя, а также активный образ жизни.

Дева

Девы имеют чувствительную поджелудочную железу и подвержены колебаниям уровня сахара в крови. Им нужно контролировать свой рацион, ограничить употребление сладостей, ввести больше клетчатки и избегать переедания.

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Весы

Слабое место Весов — почки и мочевыводящая система. Неправильное питание или недостаточное потребление воды — их самые главные враги. Весам нужно пить больше воды, употреблять минимум соли, не злоупотреблять кофе и газированными напитками.

Скорпион

Скорпионы обладают склонностью к употреблению алкоголя и табачных изделий, которые вредят внутренним органам. Им следует полностью отказаться от вредных привычек, производить регулярную детоксикацию организма и заниматься спортом.

Стрелец

Стрельцы часто страдают от гастритов, язв и переедания. Им необходимо избегать острой пищи, уменьшить употребление кофе и алкоголя, соблюдать правила здорового питания.

Козерог

Козороги часто страдают от головных болей, повышенного давления и эмоционального выгорания. Совет: больше отдыха, прогулки на природе, регулярное медицинское обследование, йога или медитация.

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Водолей

Их уязвимое место — это кожа и аллергические реакции, часто имеют сезонные проявления аллергии и сыпи. Водолеям нужно пройти обследование у аллерголога и приобрести натуральные средства по уходу за кожей.

Рыбы

Рыбы имеют склонность к колебаниям АД и расстройствам сна. Их самочувствие зависит от эмоционального состояния. Им необходимо иметь стабильный режим сна, употреблять продукты для укрепления сердца — орехи, зелень, рыбу.