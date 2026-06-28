- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие человеческие навыки потребуются в мире ИИ: эксперт по карьере назвал пять
5 профессиональных навыков человека, которые не поглощают искусственный интеллект.
Только 5 навыков, которые могут пережить эпоху искусственного интеллекта. Карьерный эксперт Бенджамин Тодд назвал пять навыков, которые сложно заменить ИИ.
Об этом говорится в материале unilad.
По словам эксперта, именно эти умения в течение следующего десятилетия могут расти в цене.
Коммуникация и умение строить отношения
Одним из важнейших навыков будущего эксперт назвал способность эффективно общаться, создавать доверие и выстраивать подлинные человеческие связи.
По словам Тодда, с увеличением количества контента, который создает ИИ, само поколение информации может стать менее ценным. Вместо этого все важнее будут умение определять, что именно нужно создать, а также оценивать качество результата.
Социальные навыки
Несмотря на развитие технологий, искусственному интеллекту пока сложно полностью заменить человеческое взаимодействие.
Эксперт отметил, что люди и в дальнейшем будут нуждаться в эмоциональном контакте, поддержке и работе, созданной другими людьми.
К важным навыкам он отнес:
понимание эмоций других людей;
разрешение конфликтов;
способность к сотрудничеству.
Именно такие умения, по его словам, работам будет гораздо труднее овладеть.
Лидерство, критическое мышление и принятие решений
Еще одним навыком, который будет оставаться ценным, является способность принимать решения.
Тодд напомнил, что исследование 2017 показало: среди чаще всего нужных навыков в наиболее востребованных профессиях на первом месте были именно суждение и принятие решений.
ИИ может выполнять многие рутинные задачи, но окончательная ответственность и выбор стратегии все еще остаются за людьми.
Управление процессами и организацией работы
По словам эксперта, любой компании нужны люди, которые могут управлять процессами и обеспечивать работу системы.
Хотя искусственный интеллект уже автоматизирует значительную часть административных задач, сложные ситуации все еще нуждаются в человеческом опыте, оценке и ответственности.
Умение работать с искусственным интеллектом
Отдельно Тодд подчеркнул, что ИИ не обязательно враг работников. Напротив, предпочтение получат те, кто научится использовать новые инструменты в своей работе.
«Если можно дать один совет — научитесь использовать инструменты ИИ для выполнения реальных задач», — отметил эксперт.
По его словам, наиболее ценными станут специалисты, которые смогут совместить возможности искусственного интеллекта с человеческим контролем, анализом и принятием важных решений.