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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какие человеческие навыки потребуются в мире ИИ: эксперт по карьере назвал пять

5 профессиональных навыков человека, которые не поглощают искусственный интеллект.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какие человеческие навыки потребуются в мире ИИ: эксперт по карьере назвал пять

Умение работать со искусственным интеллектом / © pixabay.com

Только 5 навыков, которые могут пережить эпоху искусственного интеллекта. Карьерный эксперт Бенджамин Тодд назвал пять навыков, которые сложно заменить ИИ.

Об этом говорится в материале unilad.

По словам эксперта, именно эти умения в течение следующего десятилетия могут расти в цене.

Коммуникация и умение строить отношения

Одним из важнейших навыков будущего эксперт назвал способность эффективно общаться, создавать доверие и выстраивать подлинные человеческие связи.

По словам Тодда, с увеличением количества контента, который создает ИИ, само поколение информации может стать менее ценным. Вместо этого все важнее будут умение определять, что именно нужно создать, а также оценивать качество результата.

Социальные навыки

Несмотря на развитие технологий, искусственному интеллекту пока сложно полностью заменить человеческое взаимодействие.

Эксперт отметил, что люди и в дальнейшем будут нуждаться в эмоциональном контакте, поддержке и работе, созданной другими людьми.

К важным навыкам он отнес:

  • понимание эмоций других людей;

  • разрешение конфликтов;

  • способность к сотрудничеству.

Именно такие умения, по его словам, работам будет гораздо труднее овладеть.

Лидерство, критическое мышление и принятие решений

Еще одним навыком, который будет оставаться ценным, является способность принимать решения.

Тодд напомнил, что исследование 2017 показало: среди чаще всего нужных навыков в наиболее востребованных профессиях на первом месте были именно суждение и принятие решений.

ИИ может выполнять многие рутинные задачи, но окончательная ответственность и выбор стратегии все еще остаются за людьми.

Управление процессами и организацией работы

По словам эксперта, любой компании нужны люди, которые могут управлять процессами и обеспечивать работу системы.

Хотя искусственный интеллект уже автоматизирует значительную часть административных задач, сложные ситуации все еще нуждаются в человеческом опыте, оценке и ответственности.

Умение работать с искусственным интеллектом

Отдельно Тодд подчеркнул, что ИИ не обязательно враг работников. Напротив, предпочтение получат те, кто научится использовать новые инструменты в своей работе.

«Если можно дать один совет — научитесь использовать инструменты ИИ для выполнения реальных задач», — отметил эксперт.

По его словам, наиболее ценными станут специалисты, которые смогут совместить возможности искусственного интеллекта с человеческим контролем, анализом и принятием важных решений.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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