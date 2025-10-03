Какие черты характера помогут жить дольше: неожиданные выводы исследователей

Долгожители / © medicine.de

Такие черты характера как организованность, вовлеченность и готовность помочь способствуют долголетию. Зато откладывание всего на последнюю минуту, частая тревога и капризность могут быть связаны с сокращением продолжительности жизни.

К таким выводам пришли эксперты по долголетию в статье, опубликованной в журнале Journal of Psychosomatic Research, передает Daily Mail.

Ученые изучали индивидуальные описания, в которых люди рассказывали о себе, заполняя стандартизированные анкеты личности. При этом они наблюдали за более 22 000 взрослых в четырех основных группах с соответствующими периодами наблюдения от 6 до 28 лет.

«Слово „активный“ было наиболее впечатляющим. Участники, которые описывали себя таким образом, имели значительно меньшую вероятность умереть в течение периода исследования — на 21 процент ниже риск, даже если учитывать возраст, пол и заболевания», — сказал профессор Рене Моттус, эксперт по старению и индивидуальным различиям и соавтор исследования

Такие черты, как энергичность, организованность, ответственность, трудолюбие, усердие и готовность помочь, были на втором месте.

Профессор Параик О’Суйльеабхаин, профессор психологии в Университете Лимерика и соавтор исследования отметил его точность.

«Наше исследование показывает, что личность действует не только как общее влияние, но и как набор конкретных моделей поведения и отношения, и эти индивидуальные характеристики имеют измеримое влияние на продолжительность жизни», — сказал он.

По словам профессора Моттуса, для долголетия важно быть не просто экстравертом, а коммуникабельным, трудолюбивым и готовым помочь.

«Люди могут быть одинаково добросовестными или экстравертными по-разному. Именно эти тонкие различия имеют значение — возможно, даже на то, как долго мы живем», — сказал он.

Исследователи также обнаружили, что негативные черты, кажется, имели противоположный эффект: люди, которые говорили, что часто испытывают тревогу, в целом являются капризными или легко расстраиваются, имели больше шансов умереть раньше.

Но эксперты говорят, что долголетие не является заранее определенным, и то, как долго вы проживете, нельзя предсказать с высокой точностью.

Напомним, международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не является равномерным процессом. Существуют два возрастных периода, когда тело испытывает особенно стремительные изменения- в возрасте 44 и 60 лет.