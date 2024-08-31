Какие числа приносят счастье каждому знаку зодиака: мнение астрологов

Астрологи уверены, что у каждого знака зодиака есть свои счастливые числа, которые могут стать настоящим талисманом в жизни. Ищите свой знак зодиака, чтобы узнать свое число.

Счастливое число для Овна (21 марта по 20 апреля)

Это амбициозный и целеустремленный знак зодиака, которым управляет планета Марс. Для этого кардинального знака зодиака, говорят астрологи, самым счастливым числом является шесть. Это символ удачи в жизни и успеха в финансах. Достаточно благоприятным числом для Овна также считаются девять, потому что оно является символом духовного роста этого знака.

Какие числа счастливы для Тельца (21 апреля по 20 мая)

Это земной знак, несущий в себе символ небесного быка. Им управляет планета Венера, планета любви и финансов. Неотъемлемыми чертами этого знака зодиака можно назвать поиск утешения в роскоши, материальных вещах, достатке. А потому ему идеально подходят числа пять и шесть. Они гарантируют столь нужное Тельцу финансовое процветание, душевное состояние.

Число счастья для Близнецов (21 мая по 21 июня)

Этот воздушный знак считается мутабельным, а еще интересным и умным. Его часто называют настоящей социальной бабочкой. Близнецы находятся под правлением планеты Меркурий. Самым счастливым числом для них астрологи называют пятерку, поскольку только оно способно удовлетворить их разумную и энергичную натуру.

Счастливые числа Рака (22 июня по 22 июля)

Это еще один кардинальный знак, управляемый водой и Луной. Он считается самым эмоциональным из всех знаков зодиака. Счастливое число для Рака – два, поскольку оно лучше символизирует силу партнерства, которое так нужно этому знаку зодиака. Для Рака важны семейный очаг и семья.

Какие числа счастливы для знака Лев (23 июля по 22 августа)

Чрезвычайно харизматичный огненный знак, которым управляет Солнце, считается естественным лидером зодиакального круга. Для Льва, конечно, самым счастливым числом является единичка. Они умеют вести за собой стаю, оказывая при этом на собратьев других знаков зодиака положительное влияние.

Счастливые числа для Девы (23 августа по 23 сентября)

Еще один мутабельный, но земной знак, управляемый планетой общения Меркурием. Он считается настоящим перфекционистом, потому что чрезвычайно привередлив и ориентирован на маленькие детали. Счастливым числом для Девы есть три, ведь оно является олицетворением структурированной и практической жизни. Оно принесет в жизнь Девы удачу и успех.

Какие числа счастливы для Весов (24 сентября по 23 октября)

Воздушный кардинальный знак зодиака, который всегда стремится к балансу и равновесию в жизни, управляется планетой денег и любви — Венерой. Он всегда и во всем стремится к симметрии. С Весами больше всего ассоциируется число семь, которое помогает этому знаку зодиака чувствовать себя сосредоточенным на себе и внешнем мире.

Число счастья для Скорпионов (24 октября по 22 ноября)

Водный знак, управляемый планетой Плутон. Она придает ему несколько мрачный оттенок, но наделяет умением превращаться. Счастливым для Скорпионов число восемь. Астрологи уверены, что оно поможет им вернуться к своему интеллектуальному, эмоциональному и глубокому осознанию "я".

Счастливое число для Стрельцов (23 ноября по 21 декабря)

Последний огненный знак зодиака, характеризующийся своим положительным характером и жаждой приключений. Стрелец мутабельный зак и управляется планетой Юпитер. Они постоянно находятся в поиске новых ощущений и волнений. А потому их счастливое число – три. Оно идеально подходит их возбуждающей натуре, считается полезным для их трудолюбия.

Какие числа счастливы для знака Козерог (22 декабря по 20 января)

Последний земной знак, которым управляет планета Сатурн. Он всегда руководствуется правилами нормы. Поэтому счастливым для Козерога считается число четыре, подходящее его дисциплинированной натуре, подчеркивая ее искренность и стабильность. Также это число идеально характеризует необходимость знака зодиака в ответственности.

Какое число принесет счастье Водолею (21 января по 18 февраля)

Революционный и прогрессивный воздушный знак зодиака, управляемый планетой гуманности Уран. Водолей всегда действует так, чтобы принести всеобщее благо. Счастливым числом этого знака зодиака является одиннадцать. Астрологи считают, что это число принесет ему удачу, много счастья и любви, а еще она идеально сочетается с амбициями и мечтами Водолея.

Счастливое число для Рыб (19 февраля по 20 марта)

Медитативный водный знак, которому особенно симпатизирует число семь. Рыбы отличаются достаточно изменчивым характером. Хотя обычно они носят спокойный характер, несут умиротворение. Поэтому число семь лучше подчеркивает их сильные стороны и дополняет внутренние качества.

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