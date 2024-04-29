Какие цвета штор не подходят для спальной комнаты: будут мешать высыпаться

Специалисты уверены, что не все оттенки штор подходят для спальной комнаты, где средний человек проводит большую часть своего времени.

Врачи уже давно говорят о том, что для комфортного сна и хорошего отдыха нужно создать в спальной комнате правильную атмосферу. Оказывается, что даже неправильно подобранный цвет штор может значительно сократить время сна и сделать его более поверхностным.

Как подобрать цвета штор в спальню, рассказали эксперты в области дизайна и интерьера. Они поделились оттенками, которых всегда следует избегать. Кстати, это правило относится не только к цвету штор, но и к другим предметам в спальной комнате.

Оранжевый

Это слишком насыщенный и жизнерадостный цвет, бодрящий человека. Именно поэтому ему не место в помещении, где нужно отдыхать и спать. Оранжевые шторы будут возбуждать нервную систему, чем значительно ухудшат качество сна.

Красный

Приблизительно так же как с оранжевым дела обстоят и с этим оттенком. Во время отхода ко сну будет возникать больше проблем. Дело в том, что красный цвет достаточно агрессивный, а потому его присутствие в интерьере стимулирует работу головного мозга. Вам будет очень сложно сразу уснуть, что может привести к ухудшению самочувствия.

Черный

Трудно найти самый идеальный цвет для штор в спальную комнату. Хотя они действительно могут блокировать солнечный свет, который может расцениваться как положительный момент, однако наш мозг воспринимает черный цвет в интерьере как сигнал тревоги, поэтому ему будет труднее успокоиться и заснуть.

Фиолетовый

Этот оттенок специалисты вообще считают достаточно сложным восприятием именно в интерьере. А особенно уязвимые натуры действительно могут столкнуться с проблемами засыпания. Если так будет продолжаться долгое время, возникнет стресс и другие неприятности.

Желтый

Цвет в целом неплохой, но слишком положительный и яркий, а потому не подходит для ночного отдыха. Из-за этого оттенка возникает излишняя бодрость, которая не позволит расслабиться после тяжелого дня и быстро уснуть.

Читайте также: