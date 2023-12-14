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Какие цвета верхней одежды привлекают богатство и успех: 6 счастливых оттенков

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
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Какие цвета верхней одежды привлекают богатство и успех: 6 счастливых оттенков

Какой цвет притягивает деньги / Фото: pixabay.com

Если носить куртку или пальто такого цвета, то в вашу жизнь обязательно придут счастье, здоровье и деньги.

Чтобы в вашу жизнь пришло благополучие и счастье, можно выбрать пальто или куртку соответствующего цвета. Таких счастливых оттенков, что приносят много денег и удачу, целых шесть, поэтому есть из чего выбрать. Рассказываем, какого цвета должна быть верхняя зимняя одежда, чтобы в вашем доме царили счастье и достаток.

Какой цвет в одежде приносит богатство и успех

  • Белый. Этот цвет – символ чистоты, непорочности и гармонии. Такой оттенок раньше носили только представители аристократии. Поэтому считается, что чистый белый цвет помогает привлечь в жизнь богатство и благополучие. А еще такой оттенок поможет запустить радостные перемены.
  • Серебристый цвет считается символом богатства, потому не удивительно, что одежда такого оттенка приносит деньги. А еще серебристый придаст изысканности и аристократического шика вашему образу.
  • Сапфировый. Это величественный цвет монархов. А еще он поможет открыть путь к успеху и богатству, поскольку считается, что этот оттенок синего обладает магической силой. Поэтому его энергия способна привлекать в жизнь удачу, здоровье и деньги.
  • Золотистый. Этот цвет ассоциируется с богатством и процветанием. Поэтому позвольте себе немного роскоши, приобретя верхнюю одежду золотистого цвета или с фурнитурой таких оттенков. И в вашей жизни обязательно будут господствовать достаток и благополучие.
  • Зеленый. Такой цвет символизирует обновление и рост. А еще это цвет покровителя нового 2024 года – Зеленого Деревянного Дракона. Поэтому, если у вас будет куртка или пальто зеленого цвета, вам целый год будет везти на деньги. А еще он способен улучшать настроение и здоровье.
  • Красный. Считается, что красный цвет всех оттенков способен привлекать удачу и успех. Также он придает уверенности в себе, способствует укреплению здоровья и наполняет невероятной силой. Поэтому если хотите иметь успех во всех своих делах, крепкое здоровье и много денег, обязательно носите вещи красного цвета.

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Дата публикации
Просмотры
494
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