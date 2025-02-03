Какие цвета волос реально омолаживают: идеальные оттенки для женщин за 40

Модные эксперты призывают красоток, которым за сорок, не менять кардинально свой образ или прибегать к уколам красоты, а просто покрасить волосы в правильный оттенок. Именно такой простой способ поможет омолодиться, по крайней мере, лет на десять. Рассказываем, какие самые лучшие оттенки для женщин за сорок, как правильно подобрать свой цвет волос.

Какой цвет волос реально омолаживает: советы стилистов

Какие цвета волос реально омолаживают / Фото: Freepik

Шоколадный цвет. Все оттенки теплого шоколада омолаживают и обновляют образ. К тому же, женщина с такими локонами выглядит дорого и элегантно. В 2025 году шоколадный цвет снова на пике безумной популярности, поэтому каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя трендовый оттенок.

Какие цвета волос реально омолаживают / Фото: Freepik

Теплый рыжий. Если у вас зеленые или синие глаза, тогда не стоит сомневаться, следует выбирать именно эту палитру оттенков. Теплые рыжие цвета будут придавать образу легкости, маскировать морщины и выражать природную красоту.

Какие цвета волос реально омолаживают / Фото: Freepik

Медовые оттенки и карамель. Все цвета медового блонда и карамель подойдут обладательницам светлой кожи. Они выгодно подчеркнут естественную красоту, будут маскировать возрастные изменения на коже лица и омолаживать общий образ.

Как выбрать оттенок локонов по своему типу кожи: об этом стоит знать

Для блондинок. Обладательницам светлой кожи с прохладным тоном необходимо обращать внимание на холодный блонд. Для теплого тона кожи идеальным вариантом станут медовые, карамельные, оттенки пшеницы. Не следует краситься в пепельный блонд, он будет подчеркивать все возрастные изменения кожи лица.

Обладательницам светлой кожи с прохладным тоном необходимо обращать внимание на холодный блонд. Для теплого тона кожи идеальным вариантом станут медовые, карамельные, оттенки пшеницы. Не следует краситься в пепельный блонд, он будет подчеркивать все возрастные изменения кожи лица. Для брюнеток и шатенок. Обладательницы светлой или смуглой кожи должны выбирать тёплые оттенки темного шоколада или какао. Следует избегать холодного цвета – черного или каштанового, так как они старят и подчеркивают морщины.

Обладательницы светлой или смуглой кожи должны выбирать тёплые оттенки темного шоколада или какао. Следует избегать холодного цвета – черного или каштанового, так как они старят и подчеркивают морщины. Для обладательниц рыжих волос. Рыжим женщинам будут подходить все оттенки медного и медового цвета. Обладательницам смуглой кожи следует обратить внимание на шоколадные теплые оттенки.

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