Какие цветы и растения посадить на огороде осенью, чтобы не росли сорняки

Борьбу с сорняками лучше начинать уже осенью, тогда весной участок будет чистым и готовым к засеву огородных культур. Опытные садоводы и дачники делятся секретами: какие цветы можно посадить на своем участке осенью, чтобы остановить рост сорняков.

Раньше мы писали, чем осенью подкормить кусты смородины, чтобы были большие ягоды.

Что посадить на огороде осенью, чтобы не росли сорняки: 3 цветка, которые справятся с проблемой

Тимьян ползучий. Это выносливое и морозостойкое растение совсем не боится холодов. Поэтому очень подходит для выращивания в холодное время года. Кроме того, в вашем саду будут пестреть розовые, красные и фиолетовые цвета, а аромат цветов привлечет опылителей. Цветок этого растения выделяет химические вещества, предотвращающие рост семян сорняков. А густые листья тимьяна будут работать как щит, что будет препятствовать его росту.

Это выносливое и морозостойкое растение совсем не боится холодов. Поэтому очень подходит для выращивания в холодное время года. Кроме того, в вашем саду будут пестреть розовые, красные и фиолетовые цвета, а аромат цветов привлечет опылителей. Цветок этого растения выделяет химические вещества, предотвращающие рост семян сорняков. А густые листья тимьяна будут работать как щит, что будет препятствовать его росту. Азалия. Это цветущее растение из рода кустарников порадует садоводов разнообразием выбора сортов. Азалия бывает розового, фиолетового, красного, желтого и оранжевого цвета. Если посадить растение на участке, оно образует тень и усложнит рост сорняков. Цветы советуют сажать как весной, так и осенью. Кустам азалии потребуется мульча из листьев или коры, чтобы они могли цвести до наступления холодов.

Это цветущее растение из рода кустарников порадует садоводов разнообразием выбора сортов. Азалия бывает розового, фиолетового, красного, желтого и оранжевого цвета. Если посадить растение на участке, оно образует тень и усложнит рост сорняков. Цветы советуют сажать как весной, так и осенью. Кустам азалии потребуется мульча из листьев или коры, чтобы они могли цвести до наступления холодов. Аюга. Это выносливое многолетнее растение, имеющее цветы лавандового цвета. Ее лучше высаживать весной или осенью, когда почва теплая и имеет достаточную влажность. Аюга создаст толстый ковер из своих листьев, тем самым сделает невозможным рост сорняков.

Как еще с помощью растений избавиться от сорняков на огороде: посев сидератов

Есть еще один прекрасный метод, как очистить участок от сорняков с помощью растений – высеять сидераты. Это растения-однолетники с мощной системой корней. Они борются с сорняками, вредителями, защищают культурные растения от болезней и делают почву рыхлой.

Для борьбы с конкретным видом сорняков высевают отдельные сидераты. Против березки высевают горчицу, а против пырея – пшеницу и овес. Если засеять ими огород, пырея не будет несколько лет.

Сидераты высевают после сбора урожая, также используют такие растения в качестве борьбы с сорняками: клевер, люцерну, гречиху и сою. Осенью рекомендуют высевать бобовые культуры, так как они очень морозостойки. Если дополнительно нужно разрыхлить почву или улучшить ее плодородие, можно осенью засевать рожь или пшеницу.

Чем полезны сидераты:

насыщают почву питательными веществами, поэтому не нужно вносить дополнительные минеральные удобрения;

восстанавливают качество почвы, если она окислилась после внесения удобрений;

улучшают и размягчают структуру почвы;

уничтожают опасных возбудителей разных заболеваний;

угнетают рост сорняков.

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