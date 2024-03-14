Какие цветы лучше посадить на кладбище: правила выбора

Лучшие неприхотливые растения для могил – что посадить на кладбище
Весна – пора не только огородных работ, но и работы на кладбище, у могил близких. Украшать могилы растениями принято во многих странах мира. Подобная традиция существует и в Украине.
Для могил обычно выбирают неприхотливые растения, не требующие частого ухода.
Как выбрать цветы
При выборе цветов для посадки на кладбище отталкиваются от таких факторов – чтобы цветы были неприхотливы, их не нужно было часто поливать и чтобы они цвели целое лето.
Выбирая, что посадить на кладбище, нужно учитывать:
- Состав и качество почвы Как правило, на кладбище она глиняная или песчаная, в глиняном, вода будет застаиваться, а в песке, как правило воды для растений будет не достаточно. Почвопокровные растения идеально подходят для посадки на кладбище.
- Растение должно быть устойчивым к засухе, морозу и иметь хороший иммунитет к болезням. Учитывая нечастое посещение кладбища, лучше отдавать предпочтение засухоустойчивым растениям.
- Освещенность участка, где он находится на солнце или в тени. Нужно определить, что посадить на кладбище на солнце, а что будет легко обходиться без хорошего освещения.
- К сожалению, бывают случаи, когда люди оскверняют могилы, поэтому лучше избегать высадки красивых и редких цветов.
- Растение должно украшать могилу и цвести или зеленеть как можно дольше.
Что посадить у могилы
В зависимости от типа почвы:
- Для глинистого грунта рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью, Это ландыши, ирисы, астильбы.
- Для песчаного грунта нужны растения, хорошо переносящие сухость и недостаток влаги. Это гортензия, лаванда, розмарин.
- Для супещаной земли, сочетающий глинистый и песчаный подойдут георгины, анютины глазки, пионы. Если почва плодородная, можно посадить розы, лилии, гладиолусы.
Что выбрать, учитывая уровень освещения:
- Для посадки на солнце и рекомендуется выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например, маргаритки, герань, подсолнечник.
- В тени высаживают цветы, которые хорошо растут в условиях нехватки солнечного света – фиалки, хосты, астильбы.
Чаще возле памятников высаживают ковровые растения. Они плотно покрывают почву ковром, предотвращая рост сорняков и снижают эрозию. Такие растения обычно не требуют много ухода после высадки, создают привлекательный вид.
Среди ковровых растений, которые чаще всего высаживают на могилах барвинок, седум, вербейник монетчатый, очистка, земляника.
У могилы можно сажать как многолетние растения, так и однолетники. Обычно для посадки на могилах предпочитают многолетники.
Среди многолетников чаще всего сажают:
- тюльпан,
- нарцисс,
- незабудку,
- ехинацею,
- рудбекию,
- ландыш,
- тысячелистник.
- каменную розу (суккуленты),
- лаванду,
- гортензию.
Однолетние растения требуют ежегодной пересадки. больше усилий по поливу и уходу. Зато они цветут более обильно и дольше, чем многолетние, и их можно менять каждый год. Среди однолетних цветов чаще всего на погребении сажают космию, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.
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