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Какие цветы лучше посадить на кладбище: правила выбора

Какие цветы лучше посадить на кладбище: правила выбора

Цветы на кладбище

Лучшие неприхотливые растения для могил – что посадить на кладбище

Весна – пора не только огородных работ, но и работы на кладбище, у могил близких. Украшать могилы растениями принято во многих странах мира. Подобная традиция существует и в Украине.

Для могил обычно выбирают неприхотливые растения, не требующие частого ухода.

Как выбрать цветы

При выборе цветов для посадки на кладбище отталкиваются от таких факторов – чтобы цветы были неприхотливы, их не нужно было часто поливать и чтобы они цвели целое лето.

Выбирая, что посадить на кладбище, нужно учитывать:

  • Состав и качество почвы Как правило, на кладбище она глиняная или песчаная, в глиняном, вода будет застаиваться, а в песке, как правило воды для растений будет не достаточно. Почвопокровные растения идеально подходят для посадки на кладбище.
  • Растение должно быть устойчивым к засухе, морозу и иметь хороший иммунитет к болезням. Учитывая нечастое посещение кладбища, лучше отдавать предпочтение засухоустойчивым растениям.
  • Освещенность участка, где он находится на солнце или в тени. Нужно определить, что посадить на кладбище на солнце, а что будет легко обходиться без хорошего освещения.
  • К сожалению, бывают случаи, когда люди оскверняют могилы, поэтому лучше избегать высадки красивых и редких цветов.
  • Растение должно украшать могилу и цвести или зеленеть как можно дольше.

Что посадить у могилы

В зависимости от типа почвы:

  • Для глинистого грунта рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью, Это ландыши, ирисы, астильбы.
  • Для песчаного грунта нужны растения, хорошо переносящие сухость и недостаток влаги. Это гортензия, лаванда, розмарин.
  • Для супещаной земли, сочетающий глинистый и песчаный подойдут георгины, анютины глазки, пионы. Если почва плодородная, можно посадить розы, лилии, гладиолусы.

Что выбрать, учитывая уровень освещения:

  • Для посадки на солнце и рекомендуется выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например, маргаритки, герань, подсолнечник.
  • В тени высаживают цветы, которые хорошо растут в условиях нехватки солнечного света – фиалки, хосты, астильбы.

Чаще возле памятников высаживают ковровые растения. Они плотно покрывают почву ковром, предотвращая рост сорняков и снижают эрозию. Такие растения обычно не требуют много ухода после высадки, создают привлекательный вид.
Среди ковровых растений, которые чаще всего высаживают на могилах барвинок, седум, вербейник монетчатый, очистка, земляника.

У могилы можно сажать как многолетние растения, так и однолетники. Обычно для посадки на могилах предпочитают многолетники.

Среди многолетников чаще всего сажают:

  • тюльпан,
  • нарцисс,
  • незабудку,
  • ехинацею,
  • рудбекию,
  • ландыш,
  • тысячелистник.
  • каменную розу (суккуленты),
  • лаванду,
  • гортензию.

Однолетние растения требуют ежегодной пересадки. больше усилий по поливу и уходу. Зато они цветут более обильно и дольше, чем многолетние, и их можно менять каждый год. Среди однолетних цветов чаще всего на погребении сажают космию, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.

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