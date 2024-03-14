Какие цветы лучше посадить на кладбище: правила выбора

Лучшие неприхотливые растения для могил – что посадить на кладбище

Весна – пора не только огородных работ, но и работы на кладбище, у могил близких. Украшать могилы растениями принято во многих странах мира. Подобная традиция существует и в Украине.

Для могил обычно выбирают неприхотливые растения, не требующие частого ухода.

Как выбрать цветы

При выборе цветов для посадки на кладбище отталкиваются от таких факторов – чтобы цветы были неприхотливы, их не нужно было часто поливать и чтобы они цвели целое лето.

Выбирая, что посадить на кладбище, нужно учитывать:

Состав и качество почвы Как правило, на кладбище она глиняная или песчаная, в глиняном, вода будет застаиваться, а в песке, как правило воды для растений будет не достаточно. Почвопокровные растения идеально подходят для посадки на кладбище.

Растение должно быть устойчивым к засухе, морозу и иметь хороший иммунитет к болезням. Учитывая нечастое посещение кладбища, лучше отдавать предпочтение засухоустойчивым растениям.

Освещенность участка, где он находится на солнце или в тени. Нужно определить, что посадить на кладбище на солнце, а что будет легко обходиться без хорошего освещения.

К сожалению, бывают случаи, когда люди оскверняют могилы, поэтому лучше избегать высадки красивых и редких цветов.

Растение должно украшать могилу и цвести или зеленеть как можно дольше.

Что посадить у могилы

В зависимости от типа почвы:

Для глинистого грунта рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью, Это ландыши, ирисы, астильбы.

рекомендуется выбирать растения, которые переносят влажность и обладают хорошей дренажной способностью, Это Для песчаного грунта нужны растения, хорошо переносящие сухость и недостаток влаги. Это гортензия, лаванда, розмарин.

нужны растения, хорошо переносящие сухость и недостаток влаги. Это Для супещаной земли, сочетающий глинистый и песчаный подойдут георгины, анютины глазки, пионы. Если почва плодородная, можно посадить розы, лилии, гладиолусы.

Что выбрать, учитывая уровень освещения:

Для посадки на солнце и рекомендуется выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например, маргаритки, герань, подсолнечник.

и рекомендуется выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например, В тени высаживают цветы, которые хорошо растут в условиях нехватки солнечного света – фиалки, хосты, астильбы.

Чаще возле памятников высаживают ковровые растения. Они плотно покрывают почву ковром, предотвращая рост сорняков и снижают эрозию. Такие растения обычно не требуют много ухода после высадки, создают привлекательный вид.

Среди ковровых растений, которые чаще всего высаживают на могилах барвинок, седум, вербейник монетчатый, очистка, земляника.

У могилы можно сажать как многолетние растения, так и однолетники. Обычно для посадки на могилах предпочитают многолетники.

Среди многолетников чаще всего сажают:

тюльпан,

нарцисс,

незабудку,

ехинацею,

рудбекию,

ландыш,

тысячелистник.

каменную розу (суккуленты),

лаванду,

гортензию.

Однолетние растения требуют ежегодной пересадки. больше усилий по поливу и уходу. Зато они цветут более обильно и дольше, чем многолетние, и их можно менять каждый год. Среди однолетних цветов чаще всего на погребении сажают космию, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.

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