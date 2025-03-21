Какие цветы нужно успеть высадить в марте в открытую почву: список

Мартовской посев позволяет планировать цветение уже к началу лета.
Традиционно цветы на клумбах или в саду высаживают, когда температура воздуха станет выше, а земля хорошо прогреется. Обычно – это апрель. Впрочем, некоторые виды можно высаживать в открытую почву в марте, ведь они устойчивы к морозам.
Какие цветы следует успеть высадить до конца марта, читайте в материале ТСН.ua.
Специалисты объясняют: если высадить цветы в марте, они зацветут уже в начале лета. Впрочем, список растений варьируется в зависимости от целей и сроков желаемого цветения. Поэтому одни культуры лучше высевать как можно раньше, а вот другие можно отложить поближе к концу месяца.
В марте на рассаду высевают цветы, требующие длительной вегетации. Это
- многолетние растения, которые сажают для получения цветения в следующем году;
- однолетники, успевающие сформировать куст и обильно зацвести к началу лета.
Какие многолетние цветы сеять в марте:
- дельфиний
- петуния
- ехинацея
- колокольчики
- эустома
Какие однолетние цветы сеять в марте:
- лобурия
- вербена
- садовый табак
- ротики
- клеоме
Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать розы весной, чтобы спровоцировать пышное цветение.
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