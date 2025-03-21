Какие цветы нужно успеть высадить в марте в открытую почву: список

Традиционно цветы на клумбах или в саду высаживают, когда температура воздуха станет выше, а земля хорошо прогреется. Обычно – это апрель. Впрочем, некоторые виды можно высаживать в открытую почву в марте, ведь они устойчивы к морозам.

Какие цветы следует успеть высадить до конца марта, читайте в материале ТСН.ua.

Специалисты объясняют: если высадить цветы в марте, они зацветут уже в начале лета. Впрочем, список растений варьируется в зависимости от целей и сроков желаемого цветения. Поэтому одни культуры лучше высевать как можно раньше, а вот другие можно отложить поближе к концу месяца.

В марте на рассаду высевают цветы, требующие длительной вегетации. Это

многолетние растения, которые сажают для получения цветения в следующем году;

однолетники, успевающие сформировать куст и обильно зацвести к началу лета.

Какие многолетние цветы сеять в марте:

дельфиний

петуния

ехинацея

колокольчики

эустома

Какие однолетние цветы сеять в марте:

лобурия

вербена

садовый табак

ротики

клеоме

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать розы весной, чтобы спровоцировать пышное цветение.

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