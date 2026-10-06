Какие декоративные кусты будут цвести с весны до глубокой осени: их можно успеть посадить до морозов

Какие декоративные кусты посадить осенью / © Pixabay

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Чтобы сад оставался цветущим почти весь сезон, необязательно высаживать десятки разных растений. Достаточно правильно подобрать несколько декоративных кустов с разными сроками цветения. Пока одни завершают цветение, другие только выпускают бутоны, поэтому клумба не теряет яркости от весны до осени. Однако сажать декоративные кусты необходимо до промерзания земли.

Раньше мы писали, какие цветы нужно защитить от первых заморозков.

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Форзиция и вейгела — открывают сезон

Первой сад украшает форзиция. Ее ярко-желтые цветы появляются очень рано весной, еще до того, как куст полностью укроется листьями. Это один из самых эффектных способов придать цвета саду после зимы.

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Следующей эстафету может подхватить вейгела. Она цветет в конце весны — в начале лета, образуя многочисленные трубчатые цветы розового, красного, белого или пурпурного оттенка. Вейгела неприхотлива, хорошо растет на солнце или в лёгкой полутени.

Именно эти два куста хорошо работают как основа весенней композиции: форзиция начинает сезон, а вейгела продолжает его.

Спирея и будлея — цветение летом

Для летнего сада стоит обратить внимание на японскую спирею. Она формирует многочисленные соцветия летом, а благодаря компактным сортам подходит даже для небольших участков.

Еще более эффектный вариант — будлея, которую не зря называют кустом бабочек. Ее удлиненные соцветия появляются летом и могут украшать растение к началу осени. Будлея лучше всего цветет на солнечном участке.

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Есть сорта, которые особенно подходят для небольшого сада, поэтому перед покупкой стоит посмотреть на максимальный размер взрослого растения.

Гортензия — главное украшение конца лета и осени

Если хочется, чтобы сад оставался декоративным тогда, когда большинство весенних кустов уже отцвело, посадите гортензию. Ее большие соцветия сохраняют декоративность во второй половине лета и осенью, постепенно меняя оттенок по мере старения цветов.

Для осенней посадки особенно удобно покупать растения с закрытой корневой системой. Гортензии можно высаживать весной или осенью, если почва не промерзла и не переувлажнена. После посадки куст нужно хорошо полить, а землю вокруг замульчировать.

Как правильно сажать кусты и ухаживать за ними

Сажать декоративные кусты осенью нужно заранее, пока земля еще пригодна для работы. После посадки растения следует хорошо полить, а приствольный участок замульчировать. Молодые кусты к зиме должны успеть адаптироваться, поэтому затягивать с посадкой до стойких морозов не стоит.

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Еще один важный момент — обрезка. Вейгелу обычно обрезают после цветения, тогда как будлею и некоторые другие растения обрезают весной, поскольку они формируют цветы на новых побегах.

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