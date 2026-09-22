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Категория
Разное
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Какие декоративные растения угнетают рост сорняков: они обязательно должны быть на вашем участке

Чем засадить свободные места в саду, чтобы тратить меньше времени на прополку.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие декоративные растения от сорняков

Какие декоративные растения от сорняков / © Фото из открытых источников

Сорняки не только портят вид клумб и садовых дорожек, но и конкурируют с культурными растениями за воду, свет и питательные вещества. Один из естественных способов уменьшить их количество — посадить декоративные растения, быстро разрастающиеся и плотно закрывающие поверхность почвы.

Какие декоративные растения подавляют рост сорняков

  • Барвинок малый хорошо подходит для полутенистых участков. Он образует плотный зеленый покров, через который сорнякам сложнее пробиться. Растение неприхотливое, долго сохраняет декоративность и может использоваться там, где другие культуры плохо растут.

  • Живучка ползучая быстро разрастается с помощью побегов и формирует низкий ковер из листьев. Весной она дополнительно украшает участок соцветиями. Ее часто используют именно как почвопокровную культуру.

  • Очиток следует выбирать для солнечных и более сухих мест. Низкорослые виды постепенно заполняют свободное пространство и хорошо подходят для каменистых участков, склонов и клумб. Почвопокровные растения такого типа особенно полезны там, где сложно регулярно пропалывать землю.

  • Тимьян ползучий — еще один вариант для солнечных мест. Он образует низкий ароматный покров и хорошо чувствует себя на легких почвах. Его можно высаживать между камнями, вдоль дорожек или на солнечных склонах.

  • Флокс шиловидный весной превращается в яркий цветущий ковер. Когда растение хорошо разрастается, оно занимает значительную площадь и затеняет поверхность почвы. Самое плотное покрытие является главным механизмом, благодаря которому почвопокровные культуры сдерживают появление части сорняков.

Как правильно использовать такие растения

Есть важный нюанс: сажать почвопокровные растения нужно не в заросшую сорняками землю. Сначала участок очищают от многолетних сорняков, разрыхляют почву и только после этого сажают декоративные культуры. Специалисты также советуют правильно подбирать растение к освещению, типу почвы и влажности участка.

Пока растения еще маленькие, между ними будут оставаться открытые участки — именно там и появляются сорняки. Поэтому в первый сезон прополка все равно понадобится. Когда же декоративный покров сформируется, он станет затенять почву и конкурировать с нежелательной растительностью.

В то же время следует следить, чтобы быстрорастущие виды не выходили за пределы отведенной им территории: некоторые почвопокровные растения способны активно распространяться.

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