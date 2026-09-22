Какие декоративные растения угнетают рост сорняков: они обязательно должны быть на вашем участке

Какие декоративные растения от сорняков / © Фото из открытых источников

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Сорняки не только портят вид клумб и садовых дорожек, но и конкурируют с культурными растениями за воду, свет и питательные вещества. Один из естественных способов уменьшить их количество — посадить декоративные растения, быстро разрастающиеся и плотно закрывающие поверхность почвы.

Какие декоративные растения подавляют рост сорняков

Барвинок малый хорошо подходит для полутенистых участков. Он образует плотный зеленый покров, через который сорнякам сложнее пробиться. Растение неприхотливое, долго сохраняет декоративность и может использоваться там, где другие культуры плохо растут.

Живучка ползучая быстро разрастается с помощью побегов и формирует низкий ковер из листьев. Весной она дополнительно украшает участок соцветиями. Ее часто используют именно как почвопокровную культуру.

Очиток следует выбирать для солнечных и более сухих мест. Низкорослые виды постепенно заполняют свободное пространство и хорошо подходят для каменистых участков, склонов и клумб. Почвопокровные растения такого типа особенно полезны там, где сложно регулярно пропалывать землю.

Тимьян ползучий — еще один вариант для солнечных мест. Он образует низкий ароматный покров и хорошо чувствует себя на легких почвах. Его можно высаживать между камнями, вдоль дорожек или на солнечных склонах.

Флокс шиловидный весной превращается в яркий цветущий ковер. Когда растение хорошо разрастается, оно занимает значительную площадь и затеняет поверхность почвы. Самое плотное покрытие является главным механизмом, благодаря которому почвопокровные культуры сдерживают появление части сорняков.

Как правильно использовать такие растения

Есть важный нюанс: сажать почвопокровные растения нужно не в заросшую сорняками землю. Сначала участок очищают от многолетних сорняков, разрыхляют почву и только после этого сажают декоративные культуры. Специалисты также советуют правильно подбирать растение к освещению, типу почвы и влажности участка.

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Пока растения еще маленькие, между ними будут оставаться открытые участки — именно там и появляются сорняки. Поэтому в первый сезон прополка все равно понадобится. Когда же декоративный покров сформируется, он станет затенять почву и конкурировать с нежелательной растительностью.

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В то же время следует следить, чтобы быстрорастущие виды не выходили за пределы отведенной им территории: некоторые почвопокровные растения способны активно распространяться.

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