- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 7333
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие декоративные растения уничтожают сорняки: эти цветы и кустарники будут работать вместо вас
Наилучший результат дает комбинирование разных видов растений, например, сочетание почвопокровных цветов с кустарниками. Это создает многоуровневую защиту.
Сорняки — одна из главных проблем любого сада. Они быстро разрастаются, забирают питательные вещества и портят вид участка. Но есть естественное решение, позволяющее значительно уменьшить их количество без постоянной прополки. Некоторые декоративные растения способны настолько плотно покрывать почву, что сорняки просто не имеют шансов прорасти.
Как именно растения угнетают сорняки
Эффект достигается благодаря трем факторам: густые листья перекрывают свет, корневая система активно забирает влагу и питательные вещества, а быстрый рост не оставляет свободного пространства. В результате сорняки либо не всходят вообще, либо становятся слабыми и засыхают.
Барвинок. Это классическое растение, способное быстро заполнить большие площади. Его побеги укореняются при контакте с землей, образуя плотный зеленый ковер. Барвинок хорошо растет как на солнце, так и в тени, не боится засухи и практически не нуждается в уходе.
Флокс шиловидный. Идеальный вариант для солнечных участков. Он образует густые подушки из мелких листьев, полностью закрывающих почву. Особенно эффектен весной, когда покрывается цветами, но и после цветения продолжает выполнять защитную функцию.
Алисум. Быстрорастущее однолетнее растение, которое за короткое время создает плотный покров. Хорошо подходит для клумбы и бордюров. Помимо борьбы с сорняками, привлекает полезных насекомых.
Тимьян ползучий. Не только декоративное, но и пряное растение. Растет низко над землей, образуя густой слой. Хорошо переносит засуху и солнце, идеально подходит для альпийских горок и дорожек.
Хоста. Одно из самых лучших растений для затененных участков. Ее широкие листья создают плотную тень, которая блокирует рост сорняков. С каждым годом куст становится больше и эффективнее защищает почву от нежелательной растительности.
Спирея. Этот куст быстро наращивает зеленую массу и формирует густую крону. Под ним практически не растут сорняки, особенно если высаживать растения группами. Дополнительный плюс — красивое и пышное цветение.
Можжевельник. Его ветви стелятся по земле, образуя плотный покров. Такая структура полностью перекрывает доступ света к почве. Подходит для складных участков, склонов и сухих мест.
Кизильник горизонтальный. Это декоративный кустарник с густыми побегами, которые разрастаются вширь. Он отлично укореняется и делает естественный барьер для сорняков, в особенности на открытых участках.